Un barrio hecho cofradía

En pocas ocasiones se cruza uno en Algeciras con una comunión entre barrio y parroquia semejante a la que se vive todos los días del año en el Corpus Christi. Un barrio singular y con personalidad que además, de una manera especial, se vive y se siente sin fronteras, los que se marcharon se siguen sintiendo parte de sus callejones y ven la casa hermandad de su cofradía como vivienda principal.

Decir Corpus en Algeciras es decir Cuesta del Rayo y por supuesto, es decir Domingo de Ramos y Olivo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto, Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Buen Fin es, sin lugar a dudas, uno de los mayores ejemplos de conexión de una cofradía con un barrio, con una vecindad, con una parroquia y con una forma de ser y entender la Semana Santa. El Huerto, como un modo de vida. Ser del Huerto es ser mucho más que hermano de una cofradía.

Los trabajos de talla del Paso de Misterio se han finalizado, la imaginería es la próxima proyecto"

La Hermandad del Huerto se encuentra en estas semanas completamente inmersa en la preparación de la próxima Semana Santa de 2017. Precisamente, si se cita a esta corporación como una de las más singulares y de mayor particularidad de Algeciras no deja de ser porque se pone en la calle dos días en la Semana de Pasión. El Domingo de Ramos, con el Misterio de la Oración y el Palio del Buen Fin; y el Viernes Santo, en el que sus hermanos acompañan en procesión a realizar Estación de Penitencia a La Palma al Santísimo Cristo de la Misericordia. Titular que hace varios años adquirió la entidad y que año tras año va tomando su sitio y cuajando devoción en el barrio y resto de Algeciras.

"Precisamente, por detalles así, somos una cofradía especial", detalla Mateo Serrano, Hermano Mayor de la cofradía. "Es obvio que nuestro día grande es el Domingo de Ramos y trabajamos todo el año por conseguir realizar nuestra Estación de Penitencia de la mejor manera posible y lograr que se nos vea", explica. "Una intención que trasladamos desde hace años al Viernes Santo también. Finalmente, el objetivo que tenemos es mostrar de manera pública nuestra religiosidad y culto por los Titulares de esta corporación. Ayudando así a fomentar la devoción popular", añade Serrano.

Cara a la próxima Semana Santa, las tres cuadrillas de costaleros de las que goza la hermandad ya se encuentran en plenas labores de ensayos y preparación para sus respectivas salidas. Javier Barea comanda el Misterio de la Oración y el Paso del Cristo de la Misericordia, mientras que Javier Vega ostenta el martillo del Palio del Buen Fin.

Entre los proyectos que mantiene en marcha la cofradía se encuentra el de la finalización del magno Paso de Misterio, 'el barco del olivo', como le apoda cariñosamente la cuadrilla de costaleros. "Los trabajos de talla, felizmente, ya se han completado en todo el paso por lo que la siguiente etapa en la finalización del proyecto será la realización de toda la imaginería ornamental", asegura el máximo regidor de la entidad. "Como con casi todo los incrementos de patrimonio de la corporación, se llevará a cabo de manera escalonada y gradual según las posibilidades que vaya disponiendo la cofradía. El paso tiene 16 cartelas, de diferentes tamaños, nuestra idea es que en los próximos años podamos ir completando todo el paso", aclara.

Aunque de igual modo avanza, no se olvida en ningún momento, el trabajo por realizar en el Paso de Palio del Buen Fin aunque como no puede tratarse de otro modo, la cuestión monetaria pesa enormemente y todos esos retos se irán cumpliendo en función de los recursos disponibles. "El proyecto del Palio marcha algo más despacio pero intentaremos ir acometiéndolo en la medida de la posible. La idea es ensanchar el paso, lo que se traduce una serie de cambios en mesa, techo, respiraderos, etc. Prácticamente conlleva la modificación o sustitución de la mayoría de los elementos que forman actualmente el Palio el Domingo de Ramos. Por lo que tenemos que ir poco a poco estudiando las diferentes posibilidades de la hermandad", comenta. "Aunque está en mente de esta Junta de Gobierno lograr hace realidad ese proyecto", añade.

Propuestas que no merman en absoluto la enorme labor solidaria y de caridad que la hermandad lleva a cabo en comunión con el barrio y la parroquia para ayudar a diferentes familias que se encuentran atravesando un delicada situación económica. Por segundo año, la cofradía lleva a cabo la campaña 'El Olivo Solidario', de recogida de aceite. Una apuesta que surgió, con motivo del apodo cariñoso de los costaleros hacia el Misterio ('El Olivo') y que inspiró a materializar ese símbolo en una propuesta de fines solidarios. Cortejo, costaleros y hermanos de la cofradía colaboraron el año pasado en la recogida de más de 200 litros de aceite, "cifra que esperamos doblar este año", vaticina su hermano mayor.

Una cuestión que también va de la mano a sus diferentes colaboraciones caritativas así como la gran campaña de recogida de juguetes que lo jóvenes de la cofradía llevan a cabo cada Navidad.

Motivos de sobra para poner la lupa en una de las hermandades más señeras, devocionales y de enorme 'tirón' en la Semana Santa de Algeciras, una hermandad a la imagen de un barrio y un barrio hecho cofradía.