Un barrio en expansiónPAJARETE

Cuando se piensa o se alude al barrio de Pajarete, cualquiera tiene presente aquello que supone la característica más marcada de la zona: la presencia del centro comercial Puerta Europa. Es el único espacio así del término municipal y se ha convertido en una referencia para todo el Campo de Gibraltar.

La existencia del centro comercial y que sea un enclave muy frecuentado hace que Pajarete sea una de las imágenes que el visitante tiene y se lleva de la localidad. Una persona de fuera que sobre todo venga a la ciudad para hacer compras en el Puerta Europa relaciona cómo está Algeciras con cómo está Pajarete.

La comunidad hace ver la necesidad de que se aclaren las dudas sobre la recepción de la zona

El barrio está formado por cuatro núcleos residenciales: Doña Lola, Vista Azul, Altos de la Bahía y Mirador de la Bahía. Se trata de una de las zonas en expansión de Algeciras, una de las no muchas zonas, al oeste, por las que puede crecer el municipio. De hecho, la empresa promotora propietaria de los terrenos está acondicionando una parcela para edificar nuevas viviendas, en el solar situado más arriba de los pisos actuales.

La comunidad de Pajarete explica que el barrio ha mejorado mucho en los últimos años. La evolución ha venido de la mano de dos circunstancias fundamentalmente. La primera, la remodelación de los accesos al barrio, culminada en 2015. Hasta entonces, por la presencia del centro comercial, durante los periodos destacados de compras, como Navidad, el lugar se convertía en un caos circulatorio. Una situación que afectaba gravemente a los vecinos. Desde que se renovó este nudo la recurrente pesadilla ha acabado.

También ha mejorado el barrio porque se ha avanzado en actuaciones que tenían que ver con la recepción oficial de la zona por parte del Ayuntamiento. Igualmente ha sido en los últimos años cuando se han acometido dichas intervenciones, como arreglo de puntos verdes, plantación de árboles o iniciativas de alumbrado, por ejemplo. No obstante, los residentes señalan que aún no está aclarado, al menos ellos lo desconocen, qué parte del barrio está recepcionada de forma oficial, cuál no, si mucha o poca. Es importante porque tiene que ver con que los servicios municipales como la limpieza tengan la obligación de acudir con regularidad a mantener la barriada. En estos momentos no es así. Los vecinos indican que tienen que solicitar las labores que consideran que necesita la zona.

Se podría decir que Pajarete es un barrio que ha mejorado de forma notable en los últimos tiempos, pero que aún tiene muchos potenciales por desarrollar. Se trata de una buena zona de Algeciras, bien comunicada y que además no está tan lejos del centro, adonde, si bien es un paseo, incluso se puede ir andando.

Viviendas

En Pajarete hay cuatro núcleos residenciales: Doña Lola, Vista Azul, Altos de la Bahía y Mirador de la Bahía. Las viviendas son pisos y adosados. En el barrio viven unos 550 vecinos. Hay mucha gente joven de clase media. También muchos jubilados decidieron comprar en la zona y en ella residen.

comunicaciones

La barriada se encuentra muy bien comunicada. Está al lado de la autovía, por lo que la salida a la variante y, a través de ésta, llegar a cualquier lugar, es rápida. También el acceso al centro urbano es cómodo, pasando la autovía sobre el puente y bajando por la avenida Virgen de la Palma. Además, tras la remodelación de las líneas que efectuó el Consistorio, el autobús urbano ahora también pasa por la barriada, con parada en el centro comercial Puerta Europa. En ella se pueden coger la línea 1 (Puerta Europa-Juliana por las mañanas y Puerta Europa-puerto por las tardes) y la línea 2 (San Bernabé-Getares). La reordenación de los accesos al barrio acabó en 2015 con el caos circulatorio que sufrían los residentes con frecuencia y la posibilidad de acudir al centro comercial en el autobús urbano ha reforzado la descongestión circulatoria.

comercios

A la hora de hablar de comercios en Pajarete, hay que hacerlo evidentemente del centro comercial Puerta Europa. Este espacio ofrece a los vecinos una variada gama de productos y la presencia de Mercadona es importante porque permite hacer la compra. En la calle de atrás del Puerta Europa hay además locales comerciales con una cafetería, una tienda ecológica, otra de ropa, una para bebés y una de zapatillas deportivas. También por fuera hay una peluquería, y, en Doña Lola, una clínica dental. Ocurre que como la avenida Virgen de la Palma está justo al lado, los residentes acuden a ella con frecuencia, donde tienen una farmacia y varios bares y restaurantes, por ejemplo. Lo que no hay por la zona es un banco. El cajero que se puede encontrar en el Puerta Europa es de lo que tiene comisiones y para sacar dinero hay que desplazarse al centro.

demandas

La principal demanda que tienen los vecinos de Pajarete es que se aclare la situación de la recepción oficial de la barriada. De ello dependen que puedan acudir con regularidad a todos los puntos del barrio los servicios municipales para las labores de mantenimiento y limpieza que se hacen en cualquier otro lugar del municipio. Los vecinos reconocen que en esta materia se ha avanzado mucho en los últimos años, pero explican que quedan cosas por hacer y por cerrar. A los residentes también les gustaría contar con más zonas verdes y un parque infantil, puesto que ahora tienen que llevar a los niños al del Parque Feria. La comunidad también se queja de que en la calle de atrás del Puerta Europa se tolera el aparcamiento en doble fila y la entrada de vehículos pesados y que la Policía Local no acude cuando es requerida para arreglar los problemas que ello genera. Los vehículos pesados han hundido el firme al final de esta calle y han tirado algunos árboles. Para los residentes también es muy importante que el Ayuntamiento coloque bolardos en la pequeña isleta en la que esperan los peatones que van a cruzar la autovía por el paso de la derecha según se mira a Virgen de la Palma. Cuentan que más de un coche ha perdido el control en ese punto y la ha invadido, lo que supone un peligro.

colegios

Que Pajarete sea una zona en auge y expansión es uno de los motivos por los que la Junta de Andalucía está proyectando la ampliación del colegio Blanca de los Ríos en San Bernabé y la construcción de un nuevo centro educativo, también en San Bernabé, cerca de Pajarete, en la esquina de la avenida Oceanía con la calle Cabo. Por su parte, en el residencial Doña Lola hay una guardería.

proyectos

La promotora propietaria de los terrenos de Pajarete está acondicionando un solar para hacer nuevas viviendas, por arriba de los núcleos residenciales actuales y de donde está la ermita Sagrado Corazón de Jesús. También proyecta la instalación de una gasolinera y de un restaurante de comida rápida en la parcela que queda a la derecha según se sale de la autovía para llegar al barrio, más o menos enfrente del Puerta Europa, al otro lado de la calzada. Este proyecto por el momento está parado. Hay disparidad de opiniones entre los vecinos: a algunos no les importa que estos negocios se instalen allí y otros preferirían no tenerlos en la barriada.

vecinos

Pajarete cuenta con una asociación de vecinos, que se llama como el barrio. Se constituyó cuando la paciencia para aguantar los problemas de tráfico que había en la zona estalló y, de hecho, también tenía representación de los bloques de Virgen de la Palma más pegados a la autovía. Solucionada la problemática, la entidad vecinal no tiene ahora excesiva actividad. Pajarete no tiene lo que se conoce como vida de barrio, pero sí es un lugar con mucho ambiente.

historia

Pajarete ha adoptado el nombre de un área algo más al sur (la confluencia de la Cañada de los Tomates con el río de la Miel). Es un lugar sin recorrido histórico, pues era monte común despoblado, el extrarradio de la ciudad. No había nada salvo dos cañadas. El centro comercial Puerta Europa se inauguró en 2009.