Cómo asegurarse de que sus hijos no corren riesgo en internet

Entre los temas que preocupan a los padres en relación a la seguridad de sus hijos, el uso que hacen de internet y las redes sociales se ha convertido en uno de los que más atención prestan los progenitores, al ser esta una ventana cargada de información para los más jóvenes que a día de hoy también tiene sus riesgos. Es por ello que los padres han de estar especialmente vigilantes cuando los niños empiezan a dar sus primeros pasos en el uso de las nuevas tecnologías.

Desde Prosegur proponen siete medidas para minimizar estos peligros y asegurar que los más pequeños puedan sacar el mayor provecho de las nuevas tecnologías sin que ello entrañe peligro alguno, tal y como se aprecia en la infografía.

Los consejos se centran principalmente en el tutelaje por parte de los padres y de explicar a los hijos las razones de por qué es conveniente tomar ciertas precauciones en el manejo de internet. En cuanto a la supervisión se recomienda que los niños menores de doce años no dispongan de un teléfono con acceso a internet y que las conexiones que hagan a internet se realicen desde un dispositivo de uso común por parte de la familia. De esta forma, resulta más sencillo para los progenitores controlar los contenidos que pueden ver los niños e interactuar con ellos a medida que naveguen en la red.

Pero la supervisión por si sola no es suficiente y la educación del menor, también en el manejo de la red es indispensable. A este respecto se incide en cuatro aspectos. Alertarles de la existencia del cyberbullying como una extensión en las redes sociales del acoso escolar y de lo importante que resulta denunciar cuanto antes este problema para atajarlo. Advertir a los menores que la información y contenidos que se suben a la red después resulta casi difícil borrarlos. Enseñarles que al igual que sucede en el mundo real tampoco hay que fiarse de los desconocidos en internet y no aceptar solicitudes de amistad de gente que no sepan quien son. Finalmente, el que no utilicen su verdadero nombre sino un apodo para denominarse a ellos mismo en las redes sociales es una garantía de que gente que no esté dentro del entorno del menor pueda contactar con él.

En resumen, la educación y la concienciación de los niños es clave para que los menores hagan un uso responsable y tengan una actividad saludable en las redes sociales.