1992 hace 25 añosUn buque de guerra ruso, a la derivaTrabajadores de Isnasa piden la readmisión

Un remolcador de bandera rusa, que arrastraba a un barco de guerra de la misma nacionalidad, tuvo que ser auxiliado el 31 de enero de 1992 por la Dirección General de la Marina Mercante y por la Armada española después de que se partiera el cable de remolque y quedara a la deriva el buque de guerra remolcado. El suceso se produjo a primera hora de aquella jornada de hace 25 años, cuando los funcionarios de Tarifa Tráfico oyeron una llamada del buque Bukhtarma que lanzó un SOS. Desde allí se ordenó la salida del remolcador Punta-Service que se dirigió al lugar para auxiliar a ambos buques rusos. La Zona Marítima del Estrecho desplazó a un helicóptero de la Armada, que trasvasó a los dos marinos del remolcador al buque ruso para reponer el cabo roto.

Los 24 trabajadores de la naviera Isnasa que se encontraban en situación de despido desde octubre de 1991 solicitaron el 30 de enero de 1992 su reintegración a la plantilla de la empresa tras la sentencia favorable del Juzgado de lo Social que declaraba la nulidad de dichos despidos. No obstante, no pudieron materializar su intención en esa jornada porque no se encontraba la jefa de personal. La sentencia, además de la nulidad de los despidos incluía la obligatoriedad por parte de la empresa de readmitir a todos los despedidos por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, el abono de los salarios dejados de percibir desde su salida de la empresa y un millón de pesetas para el comité de empresa.