1992 hace 25 añosPatrullas ciudadanas en Padre FloresEl PSOE defiende la tasa a los 'yanitos'

Los vecinos de la barriada algecireña del padre Flores, hartos de los robos y peleas que genera el tráfico de drogas, han comenzado a realizar patrullas ciudadanas cada vez más numerosas. Anoche la Policía acudió a auxiliarlos y logró cortar el paso a los narcotraficantes. "Vinieron los de siempre y con la cabeza baja cogieron el camino de vuelta -explica una de las vecinas que participa en la vigilancia- menos uno que traía droga y se puso gallito". "La última vez incluso apareció con un niño de unos siete años, que no paraba de llorar asustado, y no le dejamos pasar", continúa. Los vecinos aguantaron la noche con café, anís y tres barreños de picón para soportar el frío, pero no piensan dejar esta actividad que ya ha comenzado, afirman, a dar resultados.

El diputado socialista Ramón Santos aseguró ayer que ha hecho suyas las reivindicaciones del equipo de gobierno de La Línea y la idea de arbitrar impuestos sobre los vehículos gibraltareños que utilizan los servicios del lado español de la Verja. Santos, que afirma que el Gobierno gibraltareño no ha correspondido los gestos de buena voluntad de España, confesó que no entiende la oposición del presidente de la Mancomunidad, su compañero de partido José Carracao, "pese a que el acuerdo se basa en una reunión en la que él estuvo presente". Además estuvieron presentes en esa cita la Ejecutiva Proncipal del PSOE; José Luis Blanco en nombre de la Junta de Andalucía; el alcalde de La Línea, Salvador Pagán, y el portavoz, Fernando Aragón, además del vicepresidente de la Mancomunidad, Lorenzo Pérez.