1992 hace 25 añosMagefesa retirará el expediente de MigsaMonteagud optará a la reelección

Después de muchos meses de lucha por una causa que se remonta a 1985, el comité de Migsa consiguió ayer arrancar a la presidencia de Magefesa el compromiso de que retirará el expediente de extinción de los contratos. El centro, ubicado en la carretera de las Industrias, recobrará la normalidad laboral durante los primeros días de febrero, mientras se espera la presentación de un plan de viabilidad por parte del grupo empresarial y que tomará como punto de referencia el informe elaborado por el comité de empresa. Jorge Larrumbide, presidente de Magefesa, sigue no obstante aferrado a la idea de que Migsa no es una empresa rentable y no piensa decir que no a la subvención que la Junta está dispuesta a dar: "Si da pelas, nos tiramos diez años más".

El presidente de la Real Balompédica, Manuel Monteagud, confirmó ayer que presentará la dimisión en los próximos días para poder aspirar a la reelección. Monteagud, que anunciará oficialmente su intención en una asamblea de soios que se celebrará en breve, se mostró satisfecho por el recibimiento que el público del Municipal le tributó el pasado domingo. "De esta forma ofreceremos la posibilidad de que aquellos que creen tener soluciones para la Balona y que lo aseguran fuera puedan optar al cargo. Los socios serán los que tomen la decisión", manifestó el presidente. "Además nos garantizamos de que todos los que quieren hacerse cargo del club lo hagan con todas las responsabilidades y con todos los problemas que tiene la entidad", concluyó.