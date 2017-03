1991 hace 25 añosHassan II convocará elecciones en otoñoAlerta ante el nuevo virus Michelangelo

El rey Hassan II está dispuesto a convocar para el próximo otoño elecciones parlamentarias en todo Marruecos, incluido el Sáhara occidental, aunque el referéndum de autodeterminación para la región no se haya llevado a término. Así lo asegura en una entrevista publicada ayer por el diario The New York Times, en la víspera de la celebración del 31º aniversario de su llegada al trono. El rey recalca que si el nuevo secretario general de la ONU, Butros Gali, decide reabrir el informe del Sáhara, "todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluidas aquellas que conciernen a Irak, podrían ser puestas en entredicho". Las declaraciones del rey se producen pocos días después de que el presidente del directorio argelino, Mohamed Budiaf, se mostrara dispuesto a cerrar la cuestión sahariana.

La Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y otros medios industriales y profesionales han alertado contra un nuevo virus, llamado Michelangelo, que actuará preferentemente sobre los ordenadores personales el próximo viernes 6 de marzo, atacando al sector de arranque del disco duro y de los diskettes y destruyendo información que puede resultar vital. Este nuevo intruso informático constituye una seria amenaza para los casi tres millones de ordenadores personales que, según fuentes de la industria, existen en España, tanto en manos de empresas como de particulares. La misma asociación ha hecho pública también la alerta ante los indicios de que el virus llamado Viernes 13 pueda volver al ataque el próximo viernes, día 13 de este mes.