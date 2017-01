1992 hace 25 añosEl puerto genera el 20% del empleoCinco casos de meningitis en Algeciras

El 19,29% de la mano de obra del Campo de Gibraltar trabaja directamente en la zona portuaria de la Bahía de Algeciras. La cifra sube al 20,62% si no se incluyen las poblaciones campogibraltareñas de interior. Estas cifras se desprenden de un estudio realizado, a instancias de la Junta del Puerto, por el centro comarcal de la UNED. En el caso de Algeciras, el 34,02% de los trabajadores desarrollan su actividad en el puerto. En el estudio se hace hincapié en el "papel relevante e insustituible del puerto en la vida de los pueblos de esta comarca", según Francisco Mateos Claros, director de la UNED y coordinador del informe, que destaca que el desarrollo de la comarca sólo se puede llevar a cabo teniendo en cuenta al puerto, si no supondría "el estrangulamiento económico" de la zona.

A los dos casos de meningitis detectados la semana pasada, uno en Los Barrios y otro en Algeciras, se sumaron ayer más en esta última localidad. Son tres pequeños algecireños que permanecen ingresados en el hospital Punta Europa. De momento las autoridades sanitarias no se han pronunciado sobre si existe una epidemia. Se sabe que los tres últimos casos corresponden a dos niños de diferentes colegios y a un tercero que todavía no está en edad escolar. Los médicos que les atienden aseguraron ayer que evolucionan favorablemente de la enfermedad gracias a un tratamiento pautado de antibióticos. La enfermedad es de tipo no vírica. Hace unos meses, la ciudad vecina de La Línea sufrió una veintena de casos.