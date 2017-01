1992 hace 25 añosAznar visita a las coordinadoras antidrogaTelettra confirma los despidos

José María Aznar, presidente nacional del Partido Popular realizó ayer una meteórica visita a Algeciras para entrevistarse con los presidentes de las coordinadoras contra la droga del Campo de Gibraltar y con los altos cargos de la formación en la comarca. La visita estuvo tan mal organizada que los medios de comunicación, que habían sido invitados a las reuniones, no sólo no pudieron entrar, sino que apenas pudieron hablar tres minutos con Aznar. Al parecer había dos programas de la visita, uno realizado por el PP de Algeciras y otro por el de Madrid, que coincidían en poco. Aznar estuvo acompañado por el secretario nacional, Luis Ramallo; el presidente regional, Gabino Puche, y la diputada del Congreso Teófila Martínez.

La dirección de Telettra, empresa ubicada en Campamento, ha comunicado al comité intercentros la presentación de un expediente de extinción de contratos ante la Dirección General de Trabajo. El comité, que acusó a la dirección de la empresa de ocultar información, considera que no está abierto el plazo de consultas ya que aprecia defectos de forma en el documento. La fábrica de Campamento es la más afectada de todas las de España, ya que de una plantilla de 299 trabajadores la empresa pretende desprenderse de 237. Los trabajadores entienden que los despidos no están justificados, ya que la empresa goza de "una buena salud". "No hay documentos que demuestren la necesidad de presentar este expediente", afirma un portavoz.