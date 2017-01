1992 hace 25 añosAlgeciras no cobra impuestos a empresasLa lonja de tarifa genera 749 millones

El concejal de Hacienda de Algeciras, José Ortega, hizo ayer público que algunas grandes empresas instaladas en la ciudad no figuran en el censo contributivo, por lo que no abonan sus impuestos en el municipio. Entre las que no están dadas de alta se encuentran Renfe y Sestibalsa. Ortega recalcó que no se trata de que las empresas no tengan voluntad de pagar, sino que el anterior equipo de gobierno no se había preocupado de reclamarles los pagos. La mayor bolsa de impagos se da en el Impuesto de Bienes Inmuebles, que supone el 25% de los ingresos del Ayuntamiento. hacienda va a dar de alta 1.000 millones de pesetas de bienes catastrales y va a regularizar la situación de las empresas para conseguir salir de su crisis económica.

La actividad comercial de la lonja de Tarifa generó más de 749 millones de pesetas en 1991, fundamentalmente gracias a la venta de besugos. De estos datos, ofrecidos por la Cofradía de Pescadores, se desprende que en ese periodo las capturas fueron sensiblemente menores que el año anterior, a causa del mal tiempo. La lonja vendió 733.412 kilos de pescados. Se capturaron 421.070 kilos de voraces, que se vendieron por 691.335.220 pesetas, lo que quiere decir que cotizó de media a 1.642 pesetas el kilo. También fue muy destacado el apartado dedicado a peces menores como la melva y el bonito, con 136.003 kilos vendidos a 17.529.155 pesetas. Como se sabe, las capturas de atún no se venden en la lonja, ya que se trata de una exportación directa a Japón.