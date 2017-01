1991 hace 25 años1991, el peor año turístico para AlgecirasPaco de Lucía, entre los más vendidos

El año 1991 fue el peor de la década para el turismo algecireño. Así lo consideran los propietarios de las agencias de viajes y responsables turísticos de las administraciones, que reclaman más limpieza, más seguridad ciudadana, mejores hoteles y discotecas y entienden que el llamado turismo ecológico no es una solución porque las playas no son los suficientemente atractivas y el parque de Los Alcornocales, por sí sólo, no atrae a suficientes viajeros. Las 27 agencias de viajes de Algeciras viven del paso del Estrecho y confian en que este año, 1992, deje algo de negocio con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. Los elevados precios en la capital andaluza han llevado a muchos turistas a contratar hoteles en Algeciras.

Alejandro Sanz, con su álbum Viviendo deprisa, y Paco de Lucía, con una nueva versión del famosos Concierto de Aranjuez, del maestro Joaquín Rodrigo, se encuentran entre los discos más vendidos estas Navidades. Alejandro Sanz es un joven valor que ha conquistado sobre todo a los adolescentes con sus buenas canciones y De Lucía siempre suele estar en las listas de ventas. No obstante, el disco más vendido ha sido el recopilatorio Noches de blanco satén, repleto de viejos temas románticos, seguido del Greatest hits de Queen, que incluye la canción Show must go on, una especie de testamento musical del cantante Freddy Mercury, fallecido de sida en diciembre. El tercer puesto de la lista es para Michael Jackson y su disco Dangerous.