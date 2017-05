Tres algecireños competirán en la final del VI concurso musical andaluz de la ONCE

Los algecireños T. J. Blues Band y Virginia Mendoza han llegado a la final de la VI edición del Concurso Musical ONCE Andalucía, que convoca el Consejo Territorial de la Organización Nacional de Ciegos. Este año se han presentado catorce solistas y cinco grupos musicales procedentes de cuatro provincias andaluzas. En la categoría individual Virginia Mendoza interpretará la canción Tu amor con un toque de jazz, mientras que a nivel de grupos el grupo T. J. Blues Band, integrado por José Reyes, armónico afiliado a la ONCE, y Tirso Roche, saxofón, interpretarán el tema Isn't she lovely?.

El concurso pretende la integración del colectivo de personas ciegas y deficientes visuales y de los trabajadores de la ONCE con personas videntes a través de la música y el descubrimiento de nuevos valores artísticos. La gala de entrega de premios será el lunes 15 de mayo a las 18:00 en el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, en Sevilla y arrancará con la actuación del pianista sevillano Víctor Gómez, ganador en la edición del año pasado en la categoría individual.

A la final han llegado este año tres solistas de música rap, jazz y clásica de Almería, Algeciras y Córdoba, y tres grupos de pop, jazz y una rondalla procedentes de Granada, Algeciras y Puerto Real, que son los aspirantes a ganar la presente edición del concurso de la ONCE.