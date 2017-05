Una algecireña en medio del terror

En medio de la barbarie. La algecireña Mónica Calvo vivió el pasado lunes "la peor experiencia" de su vida. Esas fueron las palabras que recogió el corresponsal de la BBC Jon Brain a pie de calle, justo cuando la joven estudiante de Algeciras depositaba unas flores en un improvisado homenaje a las 22 víctimas y 59 personas heridas del atentado perpetrado por un terrorista suicida en el Mánchester Arena, justo cuando acababa de concluir el concierto de Ariana Grande.

Mónica Calvo lleva viviendo en la ciudad inglesa desde el pasado septiembre estudiando con una Beca Erasmus. El día del atentado fue al concierto a disfrutar de la artista internacional como tantas miles de personas. El programa Espejo Público de la cadena Antena 3, conducido por Susanna Griso, le tomó declaraciones en directo ayer por la mañana, justo en la zona donde depositó las flores.

La joven, de Erasmus en la ciudad, disfrutaba del concierto hasta que escuchó la explosión

Así relataba la algecireña ante las cámaras su dura experiencia: "Estaba dentro y justo cuando sonó la última canción se encendieron las luces para que todo el mundo pudiera salir y diez segundos después se escuchó una explosión muy fuerte. Nadie sabía lo que era y hubo como dos segundos de silencio hasta que la gente dijo 'aquí pasa algo' y empezaron a gritar y los niños a llorar y todo el mundo empezó a correr".

La joven estudiante de Algeciras llegó a preguntar al personal de seguridad qué hacía, por dónde podía escapar y no le supo contestar: "Intenté buscar por mi propio pie la salida más cercana".

Cuando logró alcanzar la zona de salida del Mánchester Arena vivió las escenas más terribles: "Vi un chico lleno de sangre y en ese momento me di cuenta que era algo grave, que no era un simple petardo ni cualquier foco que se había caído, entonces ya escuché las sirenas y vi un montón de ambulancias y me fui lo más lejos posible de ese sitio".

Los medios también se han hecho eco esta semana del audio que envió a su familia justo después del atentado, cuando explicaba en un gran estado nervioso que algo había pasado tras el concierto pero que estaba bien.

El testimonio de la algecireña ha puesto rostro a las miles de personas que vivieron el pasado lunes el atentado suicida de Mánchester, reivindicado por el Estado Islámico, siendo su experiencia transmitida por medios tanto nacionales como internacionales.