Una alerta de "peligro" que invita a otro mayor

Los ciudadanos que habitualmente caminan por la calle Patriarca Doctor Pérez Rodríguez, conocida como el Secano, desde principios de diciembre se han encontrado con un vallado en la acera a la altura del número 22 que les impide continuar y les invita por seguridad a seguir la trayectoria por la acera de enfrente. Los viandantes tienen que caminar por un acerado no sólo estrecho sino que tiene antiguos postes de madera que impiden el paso y hacen que se tenga que invadir el asfalto.

Cierto es que el vallado de la calle pretende precisamente dar seguridad a las personas que caminan cerca, pero no deja de ser una ironía que para evitar que un cascote de una vivienda en estado ruinoso caiga sobre un viandante éste pueda acabar arrollado por un vehículo que circule por el Secano, al no tener más remedio que bajar a la calzada o abrazarse al poste de madera para atravesarlo. Por ello ayer un usuario pedía a este diario que al menos el Ayuntamiento quite estos postes antiguos.

El vallado está instalado por el Ayuntamiento y alerta del peligro de derrumbamiento de la citada vivienda deshabitada en la que falleció un indigente el pasado 6 de diciembre tras caer sobre él un muro de tres metros.