La acogida, al 100% de ocupación

La casa de acogida de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras está al 100% de ocupación. Más de 150 casos de ingresos por emergencia social o personas en situación sin hogar han registrado en lo que va de 2016, con una lista de espera que oscila dependiendo de la época del año. La dirección explica que se encuentran con la dificultad de no poder "dar salida" a las personas que llegan por la escasez de recursos ya que en la sede, situada en el Paseo de la Conferencia, hay 17 plazas y la estancia máxima que se permite son seis meses.

Desde que abrió sus puertas a finales de 2015 han registrado el paso de 339 personas en el centro de acogida. Actualmente la lista de espera es de ocho personas, pero hay muchos transeúntes que van de paso y cuando se les llama porque hay espacio libre ya no están en la ciudad. Cruz Blanca se coordina con Hogar Betania de La Línea, en caso de derivar a ciudadanos, porque en la ciudad vecina tienen albergue y centro de acogida.

Recibe a numerosa población extranjera, pero el 40% son de nacionalidad española

Cruz Blanca ofrece lo básico desde desayunos a alojamientos y atienden a personas de todas las nacionalides en el centro de acogida, que es de carácter mixto aunque predominan los hombres. No obstante la dirección aclara que no es un dato real ya que llegan muchas mujeres con menores y son derivadas a servicios adecuados para atenderles. Cruz Blanca en Algeciras asiste emergencias sociales, por lo que no se centra únicamente en migrantes y aunque destaca la cifra de marroquíes, hay una proporción de en torno a un 40% de españoles que solicitan ayuda a la fundación.

Al servicio acuden todo tipo de perfiles, desde personas que viven en la calle de forma crónica hasta aquellos que han perdido su empleo y se han quedado sin casa y cuando recuperan la estabilidad dejan este auxilio. En paralelo la fundación tiene un programa para atención a familias en riesgo de exclusión social en el que se les da ayudas económicas.

La dirección de la casa de acogida reconoce que hacen falta más recusos en la ciudad. La tónica de Cruz Blanca en Algeciras ha sido desde sus inicios la ocupación total de este servicio y mantener la lista de espera. Por ello hacen hincapié en que los datos que manejan no son un reflejo real de lo que hay en la calle sino de lo que pueden atender como ayuda abierta a la ciudadanía de Algeciras. Con la Operación Paso del Estrecho o las olas de frío invernales siempre aumenta la lista de espera, de hecho hace dos meses por ejemplo llegaron muchos sirios.

El equipo de Cruz Blanca lo forman ocho personas atendiendo directamente en el centro de acogida. Hay una persona en la dirección, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, monitores, consejeres de noche y personal de limpieza y catering.

Cruz Blanca dispone de varias atenciones a personas sin hogar. Una se realiza desde la unidad móvil, con una asistencia directa en los puntos donde se concentran estas personas o realizan un seguimiento sobre sus áreas de habitabilidad ya sea por la ocupación de viviendas y edificios abandonados.

Esta unidad sale de media dos días a la semana y se atiende a alrededor de diez personas. La misión de Cruz Blanca es dar información y dependiendo de la situación de los ciudadanos auxiliados se coordinan con unas entidades u otras, como pueden ser casos específicos de toxicómanos que requieren de una derivación especial.

En Algeciras prima mucho el trabajo en red entre entidades, colectivos y ONG porque los recursos son muy limitados por eso el contacto es directo con el centro social Padre Cruceyra de Cáritas, el comité Antisida o Cruz Roja.

Guía de recursos

En el centro de acogida se percibió la carencia de información por parte de la gente que llegaba, que vive en la calle de forma permanente o que está de paso. De ahí partió la idea de crear una guía de recursos para las personas en situación sin hogar, que tuvo su origen especialmente en la labor de los voluntarios de la unidad móvil y se trasladó a los compañeros de la casa de acogida y los jóvenes en prácticas.

En la guía se ofrece un listado de todos los recursos disponibles desde horarios a atenciones, incluyendo un mapa de Algeciras con los puntos donde está cada recurso que puede servir a la unidad móvil y a las personas que recibe el centro de acogida. Esta guía incluye los servicios existentes en el municipio de Algeciras, Cádiz, y a los que pueden acceder para cubrir sus necesidades más básicas. Se trata de una herramienta más para dar a conocer los recursos existentes y acercarlos a las necesidades de las personas.