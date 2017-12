Los abogados municipales revisan el concurso de Algesa mientras sigue el encierro

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Algeciras están revisando el concurso-oposición por el que 140 eventuales de la empresa municipal de limpieza (Algesa) han pasado a ser fijos. Lo hacen a raíz de la huelga de hambre iniciada hace una semana por ocho exempleados y tres empleados actuales que denuncian irregularidades en el proceso.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, explicó ayer que el Ayuntamiento ha ofrecido a estas personas que entren en el cupo de suplencias, sustituciones y fines de semana, pero lo han rechazado.

"Estos días vivimos una situación dificil, penosa, con personas encerradas y protestando en la puerta de la iglesia de La Palma", explicó el regidor. "Son personas que se presentaron para entrar fijos en Algesa y no lo consiguieron porque no lograron la puntuación necesaria. Se presentaron 900 solicitudes y entraron 140 como trabajadores fijos", continuó. "Como entiendo que tienen legítimo derecho en su reivindicación he pedido que un tribunal distinto, integrado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, valore su puntuación para determinar si tienen derecho a estar dentro o se han quedado en las puertas", relató el alcalde, que afirmó que se ha reunido con representantes de estos trabajadores para conocer sus casos y ha ido a vistarlos dos veces. "Como médico me he preocupado y me he ofrecido a ayudarles y a darles algún consejo. Como alcalde me preocupan las penalidades que están pasando, pero desgraciadamente no puedo meterlos si no hay una base legal".

"Las personas que quieren trabajar de conductor querrían estar en el servicio municipal e igual en Cementerios u otros servicios. Como alcalde no puedo hacer todo lo que se me pide porque no es legal. Qué más quisiera yo que poder dar trabajo fijo a todos los que lo necesitan, pero esto requiere un dinero para pagar los sueldos y no se puede estirar si no suben los impuestos, cosa que no queremos".

Landaluce insistió en que le "preocupa" y le "apena" y por eso espera que los servicios jurídicos determinen cuál es su valoración "cuanto antes".

Además dijo que va a convocar a los portavoces de los partidos políticos, a la junta de la empresa de limpieza y a los represetantes sindicales para que expliquen "que esto no es una cosa caprichosa, ni hay falta de sensibilidad ni de voluntad".