"Es penoso que ni Zapatero ni Aznar hicieran mejoras en la línea ferroviaria"

-¿Está la ciudad peor o mejor que hace dos años?

-Sin lugar a dudas mejor.

-¿En qué aspectos?

-En todos los sentidos. Algeciras ha superado a Cádiz en número de habitantes, tiene la mayor renta per cápita de la provincia y es donde más empleo se crea. Además, hoy es más culta, se ve más participativa, tiene más calles arregladas y no se inunda. Está más comprometida con el medio ambiente, está mucho mejor en seguridad, tiene compromiso social y divertimento. Algeciras es mucho más capital que hace dos años y que hace siete.

-¿Qué modelo de ciudad tiene?

-Más agradable, atractiva, rica y muy social. Una ciudad que sabe convivir con 102 nacionalidades distintas. Una ciudad comprometida con la generación de riqueza y con los desfavorecidos. Una ciudad que sabe avanzar junto a los intereses del puerto, que hasta hace dos o tres años esto no se había producido.

-¿En qué sentido?

-Porque había un enfrentamiento entre el puerto y la ciudad. El puerto daba la espalda a la ciudad.

-Pues el alcalde y el presidente del puerto siguen siendo los mismos.

-Creo que el problema ha sido de influencias externas. Ahora nos dejan ser como somos.

-¿Se refiere a que a usted no le dejaban ser antes como es?

-A mí sí me dejaban. Creo que influían otros externamente. Hemos estado muy alejados de los centros de decisión y había mucha gente que, ya que no podían ir contra este alcalde y este equipo de gobierno, trataban de poner palos en las ruedas. Mucha gente se ha dedicado a poner las instituciones al servicio de los intereses de partido y en contra de los intereses de la ciudad con tal de perjudicar a este equipo de gobierno.

-La deuda municipal con los proveedores es de 43 millones de euros y de 180 con los bancos. ¿Por qué es tan elevada?

-Porque no hemos subido los impuestos ni siquiera el IPC.

-¿Y por qué no los suben?

-Porque hemos pensado que en época de crisis había que priorizar el dinero de los ciudadanos.

-¿No es porque fuera una medida antipopular?

-No. Los ciudadanos lo han pasado muy mal. Nos hemos encontrado con muchos problemas. Nos están tocando sentencias y reintegros del pasado que hay que pagar y por eso esa serie de millones que han ido sumándose. Tal vez tendríamos que sumar todo lo que en estos seis años ha aparecido en los cajones.

-¿El desarrollo del PGOU puede ser una herramienta para lograr nuevos ingresos?

-No ha entrado ni un solo euro por tasa de construcción de edificios en estos seis años.

-¿Y el proyecto del cortijo San Bernabé? ¿Se va a desarrollar?

-Depende mucho de la Junta. Todo depende de la Junta. Creí que era más facil desbloquear la situación del Club Hípico Botafuegos y las propuestas que le hemos hecho a la Junta las ha rechazado, aunque empieza a cambiar la actitud en algunas delegaciones. No sé si se han cansado de ponernos palos en las ruedas.

-¿Con Susana Díaz tiene contacto?

-Nos falta que se vayan desarrollando muchas de las decisiones que solo ella es capaz de tomar porque superan a los delegados y a los consejeros. Van apareciendo en los presupuestos algunos de los proyectos que reclamamos.

-El periodo medio de pago a los proveedores está en 360 días, el segundo más alto de España.

-Eso pasa porque nosotros sí reconocemos las facturas. Algunos ayuntamientos tienen muy buen dato de pago a los proveedores simplemente porque no reconocen las facturas y así no computa la demora. Y hay algunas facturas que me niego a pagar porque los técnicos dicen que no hay que pagarlas porque no se han producido esos gastos. Como no me lo diga un juez, no lo voy a hacer. Pero vamos a ir pagando y vamos a ir acortando el periodo de pago. Confío en que el Ministerio de Hacienda vuelva a darnos otro balón de oxígeno este año con otro plan financiero.

-¿Qué hará si el Tribunal Supremo dice que hay que tirar el parking Escalinata?

-Lo que te pide el cuerpo es dejarle las llaves del Ayuntamiento al juez o al periodista de turno y que el juez o el periodista de turno lleven la ciudad.

-¿Qué culpan tienen los periodistas?

-Porque a veces los periodistas se posicionan de una forma que están alejados de la realidad. Tirar el parking Escalinata obligaría de principio a asegurar todo el entorno. ¿Saben la presión que ejercen todos los edificios de alrededor empujando en ese hueco? Ríete tú de las avalanchas.

-El problema es por qué se hizo el parking, ¿no?

-A mí me ha tocado gobernar y resolver problemas antiquísimos.

-¿Solución entonces?

-Igual hay algunas sentencias que son imposibles de cumplir. Primero hay que ver quién tiene la razón. Es tan compleja la solución que si fuese fácil ya la habríamos acometido. Entendemos que seguimos defendiendo los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad yendo por los caminos jurídicos que llevamos.

-¿Cuándo se podrá retomar la obra del colector?

-Hemos tenido la mala suerte de la judicialización de Acuamed...

-¿Es eso lo que está impidiendo que termine la obra?

-No, eso ha hecho que las decisiones sean un poco más lentas. Se tratará en el próximo consejo de Acuamed.

-¿Cuándo se podrán ver en ejecución los proyectos del barrio de la Caridad?

-Las reuniones actuales son preceptivas. Los plazos de contratación son alargados y con fondos europeos, más. Estamos cumpliendo. Podría ser en los próximos meses. Podemos incluso recoger proyectos de otras localidades concesionarias que no están haciendo nada y tal vez podríamos ampliar los 15 millones concedidos.

-¿Qué va a pasar con la mesa de El Saladillo?

-El compromiso es el mismo, pero ampliado a ocho barrios. Todos por un proyecto de desarrollo social de la zona sur.

-Las asociaciones de vecinos y los partidos hablan de falta de adecentamiento de la ciudad.

-Algeciras está más limpia que antes, más segura y más participativa, pero todavía tiene que mejorar. Hay que actuar en algunas zonas, sin lugar a dudas, pero también es verdad que no es competencia nuestra en algunas barriadas porque es obligación del proyecto de Zonas con Necesidades de Transformación Social de la Junta de Andalucía.

-¿Qué proyectos tiene para estos dos próximos años?

-El tema del barrio de La Caridad, poner en valor el edificio del antiguo Gobierno Militar, la remodelación del barrio de San Isidro, actuaciones en distintas calles y el gran proyecto de San José Artesano, que cada vez lo veo más asequible. También la remodelación de la avenida Virgen del Carmen, el conservatorio Paco de Lucía y el centro de interpretación Paco de Lucía. Veo también obras en los accesos sur y norte. Vamos a tener mucha obra en marcha en el final del mandato. La transformación importante de Algeciras la vamos a ver en los próximos meses.

-¿Está de acuerdo en los pasos que ha dado el Gobierno en el conflicto de la estiba?

-El problema de la estiba nos viene impuesto desde la Unión Europea.

-¿Pero la solución no se podría haber arbitrado de otra forma?

-Las negociaciones al principio son más complejas. Hay que seguir buscando el acuerdo, al que también tiene que dar el visto el bueno la Unión Europea.

-Fue el primer decreto ley no convalidado por el Congreso desde 1979.

-Creo que fue una forma de pedirle tiempo a la Unión Europea.

-¿Cree que va a haber acuerdo? ¿Cuántas veces ha hablado con el ministro?

-Cuatro veces.

-Es poco, ¿no? ¿Le hubiera gustado hablar más veces con él?

-He hablado con el ministro cuatro veces y en esas cuatro veces la situación ha ido cambiando poco a poco. No soy un actor importante en esa negociación. Soy simplemente un alcalde que ve sufrir a su gente de Algeciras y que ve que el nombre del puerto de Algeciras se agita como zona en la que puede haber conflictividad. Veo la inquietud y eso a mí me importa. Estoy en mitad de y a veces es difícil estar en mitad de.

-¿Por qué no estuvo usted en la protesta de la Plaza Alta?

-No estuve porque convocaron un día que había pleno en el Senado. Pero el que puso la megafonía y el escenario fui yo, como alcalde. El responsable comarcal de UGT habló bien de mí y el de la estiba habló bien de mí. Y quien más tenía que haber hablado bien de mí no lo hizo, lo hizo en privado, pero las cosas hay que hacerlas en público.

-¿A quién se refiere?

-Otra persona que sabe que he trabajado mucho y me preocupo mucho. Allá cada uno con su conciencia.

-¿Los 20 millones de euros para el tren en los Presupuestos de 2017 lo han dejado frío o satisfecho?

-Yo lo que quiero es que empiece la obra.

-Para el tren en Cataluña figuran casi mil millones de euros.

-Es que la gente confunde el corredor con las inversiones para la alta velocidad de pasajeros.

-Son inversiones ferroviarias en cualquier caso.

-Son inversiones ferroviarias, pero unas computan en el déficit del Estado y otras no. Las inversiones en mercancías computan y las de pasajeros, no. Eso la gente no lo sabe, ni lo dice ni se preocupa.

-¿Y esas cosas por qué no las explican?

-Porque siempre tiene más eco en los medios lo negativo que lo positivo. Pero en el tema del ferrocarril tenemos que ser serios. No se ha hecho nada hasta ahora: penoso.

-Por parte de ningún gobierno.

-De ninguno, sobre todo por parte de los que nadaron en la abundancia. Más penoso todavía. Habiendo dinero a espuertas no lo hicieron.

-¿Se refiere a los gobiernos de Zapatero y a los de Aznar?

-Sí, de Zapatero y Aznar.

-Vale.

-Quien sí veo que lo va a hacer es este Gobierno. Y lo que quiero es ver obra porque una vez que haya obra a mí me da lo mismo ya cómo se vaya pagando y el ritmo de pago. Yo lo que quiero es obra y que vaya a un ritmo rápido independientemente de que se esté pagando como se está pagando todavía el puente de Cádiz.

-¿El puente de Cádiz fue un proyecto de prioridad mal calculada? ¿Hubiera sido más interesante hacer antes la Algeciras-Bobadilla?

-Inversiones tiene que haber para toda la provincia, pero tenemos que redistribuir y priorizar. Yo creo que la inversión que se ejecute en el Campo de Gibraltar tiene un retorno más rápido en empleo y en actividad económica que cualquier otra inversión en otra parte de España.

-¿Su "autoenmienda" a los Presupuestos de 2017 para que haya más dinero para la Algeciras-Bobadilla?

-Ahí seguimos trabajándola. Todavía tenemos tiempo.

-¿50 millones de euros puede ser una buena cifra?

-Yo nunca dije ninguna cantidad. Estoy trabajando por mejorar, yo y muchos de mis compañeros. Pero eso es un gesto nada más, porque no significa que puedas igual gastarlo. Lo importante es la ejecución y el ritmo de ejecución.

-¿Veremos algún día la creación de un área fiscal especial en el Campo de Gibraltar para afrontar el Brexit?

-Sí, debemos de verla.

-¿En los presupuestos de 2018 entrará como ley de acompañamiento?

-Puede ir. Todavía estamos a tiempo y puede que aparezca antes, en el de 2017 como enmienda a la Ley de Acompañamiento. Es un tema muy complejo que espero verlo pronto porque llevamos mucho tiempo hablando y reuniéndonos y pidiendo desde el PP de Cádiz que hay que tener actuaciones en el Campo de Gibraltar para ser competitivos frente a la situación que estamos teniendo. Lo que necesitamos es crear empleo, porque no podemos tener cautivos y rehenes a nuestros parados buscándose el sustento fuera de su tierra.

-¿Sería deseable una relación más fluida entre Gibraltar y Campo de Gibraltar?

-Sería muy interesante que las relaciones fuesen más fluidas, más periódicas y con mejor enfoque, pero Picardo está supeditado a una estrategia que perjudica al Campo de Gibraltar, una estrategia además muy radical que creo que no es buena para mejorar la convivencia.

-Usted y Picardo, como que no se llevan.

-No, no, yo me llevo bien con él. Si me llamase por teléfono le atendería y creo que él también a mí. Ahora, políticamente estamos muy mal.

-Gürtel, Bankia, Palma Arena, la Púnica, ex ministros encarcelados y otros imputados. ¿Cree que la gente tiene la sensación que su partido ha actuado con contundencia contra la corrupción?

-La corrupción me produce repugnancia y le está haciendo un daño tremendo a la sociedad española y, por supuesto, al Partido Popular. ¡Qué ganitas tenemos todos de que lo que haya habido salga, que sea juzgado y sea sentenciado! Y que cada uno pague con lo que haya hecho.

-Qué paradójica la situación de Rato, el "cerebro" de la recuperación económica de España.

-(Pausa) Y todo, para qué... Lo tenía todo.

-¿Ve usted a Juanma Moreno de presidente de la Junta?

-Sí. Yo creo que dentro de un año tenemos elecciones. Lo vamos a ver dentro de un mes. Sí veo a Juanma y lo veo como un buen presidente con un buen equipo.

-¿Y usted? ¿Va a por el 2019-2023?

-Paso a paso y día a día. Vamos a ver si el lunes lo sacamos para adelante.

-¿La fama de persona paliza que usted tiene está justificada?

-Está justificada. Reconozco que doy mucho la lata a los ministros, a los compañeros y a todo el mundo.

-¿Y eso de que a usted le gusta más una foto que a nadie?

-Eso es mentira. Lo que sí quiero es que se venda lo que trabajas y no hay ninguno que trabaje más que yo. Aquí no ha habido ningún alcalde que haya trabajado más que yo ni un equipo de gobierno que haya trabajado más que el actual.