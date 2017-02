Vicente del Bosque será el protagonista el jueves del ciclo 'La UNED y la palabra'

Vicente del Bosque será este jueves el protagonista del ciclo La UNED y la palabra, que organizan el centro asociado y la Fundación Cepsa. El ex seleccionador nacional de fútbol no necesita presentación y es por eso que no será de extrañar que el salón de actos de la UNED se llene a las 19:00 para disfrutar de la conferencia titulada El deporte y sus valores.

El director del centro universitario a distancia, Octavio Ariza, presentó ayer el cartel junto a la responsable de Comunicación de la refinería Gibraltar-San Roque, Amalia Puigdengolas. Son nueve años ya de colaboración, invitando a personalidades a Algeciras. "Ha sido costoso que hicieran un hueco en su agenda", reconocía ayer Puigdengolas. La idea del ciclo siempre ha sido atraer, no sólo al alumnado, sino a la propia sociedad algecireña y comarcal dando voz a personas con una imagen público con trasfondo.

En el caso de Vicente del Bosque también se atiende a la parcela deportiva, una área que no se había tratado en el ciclo de conferencias y que tiene una gran repercusión social, apuntó ayer Ariza. Con respecto al ex seleccionador nacional, el director de la UNED destacó que se trata de una persona con un currículum amplísimo y conocido.

Del Bosque empezó en las categorías inferiores del Real Madrid y tras una exitosa carrera como futbolista se hace entrenador, llegando a seleccionador de España. Además, citó Ariza que se trata del único en su puesto que ha logrado ser campeón de Europa y del Mundo, tanto a nivel de clubes como de selecciones. No sólo la transmisión de conocimientos técnicos, sino los valores deportivos, han sido una de las claves de sus éxitos. Agradeció Ariza que pese al gran bagaje profesional que tiene Del Bosque "no ha tenido problema en acercarse a nosotros".