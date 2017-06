"Usar el nombre de Dios para una acción malvada es lo peor"

-En alguna ocasión ha comentado que su mayor satisfacción ha sido ser franciscano auténtico. ¿Qué requisitos hay que cumplir para ello?

-Soy franciscano. Qué más quisiera yo que ser fiel al sentimiento de San Francisco de Asís. Fui muy poco tiempo porque enseguida me nombraron arzobispo de Tánger y no viví apenas en el convento.

-Usted empezó Medicina. Ha vestido la bata de la ciencia y el hábito de la fe.

-Efectivamente. Desde niño, tuve cierta admiración por lo religioso, pero empecé Medicina casi por una ejecutoria familiar. Sin embargo enseguida me di cuenta que eso no me hacía feliz. Yo veía a los seminaristas de Valladolid cuando iba a entrenar con el equipo de baloncesto de mi pueblo y me llamaban mucho la atención. Tenía dos primos franciscanos y finalmente abandoné la Medicina e ingresé en el seminario, también alentado por ese ejemplo franciscano en mi familia.

-En Tánger mantuvo lazos a cercanos a la religión musulmana. En aquella época no estaba tan a la orden del día el radicalismo que sufre hoy el islam.

-El radicalismo es una degradación del creyente. Utilizar el nombre de Dios para una acción malvada es lo peor. Esos no representan para nada la religión musulmana. No existe otra guerra santa más que la carrera que tiene que hacer un musulmán para ser fiel a Dios. Nunca por medio del terrorismo y la violencia.

-Para una ciudad, ¿qué supone la coronación de una talla?

-Nosotros coronamos una imagen pero, en realidad, se corona lo que representa. Hablar de María Auxiliadora en Algeciras es hablar de ochenta años de historia de los Salesianos en esta ciudad. Ochenta de años de devoción. ¿Y cómo se reconoce eso? Pues con la corona, la cual está hecha del amor de sus fieles.

-Usted siempre ha sido fiel defensor de la religiosidad popular.

-Sí. La religiosidad popular tiene tres columnas fuertes: la fe, la familia y la cultura de un pueblo. Y eso es innegable e incuestionable.

-Me llama la atención que cuando habla de Andalucía lo hace en primera persona.

-(Ríe) Bueno, yo he vivido en Andalucía 28 años. Algo de lo que siempre me he sentido orgulloso es de ser Hijo Predilecto de Andalucía, pese a haber nacido en Valladolid.

-¿Sería efectiva una misión popular para enfrentarse a la delincuencia que se está viviendo en la comarca?

-Claro que sí, pero en estas acciones pastorales siempre hay que estar con lo que la iglesia diocesana crea oportuno hacer. Yo no puedo venir a dar lecciones de fuera. Aquí el obispo y sus presbíteros conocen la problemática y no han dejado de trabajar desde hace mucho tiempo. Recuerdo una pastoral de monseñor Ceballos hace años en la que fue uno de los primeros en decir que esto era un problema muy importante. Desde entonces, se trabaja para combatir esta problemática.

-Suele decir que la iglesia no está tan mal, pero las estadísticas cifran en 137 el número de abandonos en los seminaristas frente a los 275 que sí se ordenaron.

-No se ordenan tantos como antiguamente. Eso es una realidad.

-Además, la cifra de ordenados ha ido descendiendo en los dos últimos años. Usted que estudió un tiempo en una facultad de Medicina, ¿podría decirme cuál es el estado de salud del que goza la iglesia?

-En mi pueblo puede que no haya vocaciones. En el suyo tampoco. Lo que no puedo asegurar es que el rector de la Iglesia de la Palma sea de Los Barrios. Pero la Iglesia es universal y si en mi casa se está cayendo la tapia, no quiere decir que se esté cayendo la del vecino. Le pongo un ejemplo, Corea es una iglesia emergente con más de dos millones de católicos.

-La labor de Benedicto XVI la cataloga de magisterio. Camino de cumplir un lustro, ¿cómo valora la de Francisco I?

-Cada papa se distingue, pero todos siguen la misma línea.

-Quizás Francisco I ha cogido un par de desvíos en esa línea...

-No. La línea es la misma. Distintas son las formas de seguirla. Benedicto XVI fue el que atajó los mayores problemas de la iglesia. Respecto a la situación del Banco Vaticano, contrató al mejor economista alemán para que solucionara aquello y así fue. En el tema de la pederastia, igual. Fue el primero en asumirlo. Lo que pasa es que el Cardenal Ratzinger era más de la chita callando.

-Siguiendo esa línea de la que me habla, ¿cree que llevará algún día a que un sacerdote casado oficie misa?

-Usted me habla de la línea y esa es la que marcó Jesucristo. Las cosas cambian y seguirán cambiando. Hay sacerdotes casados. De hecho, en el siglo XIX, a algunos anglicanos que pasaron a la iglesia católica el papa del momento les concedió que podían seguir casados y ejercer de sacerdotes. Y en esa misma circunstancia, el papa Francisco también ha permitido a algunos anglicanos.

-¿Cómo ve el papel de la mujer en la iglesia en el futuro?

-Presente. Al igual que actualmente. Sigue y seguimos avanzando. La presencia de la mujer en la Iglesia se remonta a los orígenes y la prueba es evidente cuando vemos que Dios confió en la santísima Virgen la encarnación de Jesucristo.

-Ha venido de Madrid a Algeciras en tren. Ha podido ver con sus propios ojos una de las demandas de esta zona.

-Hay que decir que hay una parte rápida y bonita, pero hay un momento en que cambia. El paisaje es precioso en esa segunda parte, pero no le niego la lentitud. Esta zona ha crecido de manera increíble desde que yo venía a Tánger al arzobispado. El Campo de Gibraltar está pidiendo el AVE a gritos. La comarca necesita comunicación.