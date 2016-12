Talavera pone rumbo a Barcelona-92

El atleta algecireño Enrique Talavera, campeón de España de 100 y 200 metros, ha confirmado que preparará su presencia en los Juegos Olímpicos de Barcelona del año próximo, pero que renuncia a competir en el hectómetro, en el que no mejora su marca desde años, para hacerlo en los 200 y 400. Talavera, que ya formó parte del equipo nacional que estuvo presente en los Juegos de Seúl, justificó su decisión: "Prefiero estar entre los quince mejores del mundo en los cuatrocientos que entre los ochenta mejores en los cien". "Mi constitución física no es propia de un velocista de cien metros. Mis músculos son más alargados que anchos, tengo los tobillos finos y el pie, laxo", abundó. "Tampoco soy explosivo, así que me van mejor las distancias mayores".