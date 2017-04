Solo el 15% de los migrantes del CIE de Algeciras acabaron expulsados a su país

Las expulsiones de migrantes ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras cayeron el año pasado a un mínimo histórico. Solo el 15% de las personas que estuvieron recluidas en las instalaciones acabaron devueltas a su país.

El Defensor del Pueblo publicó ayer su informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), su análisis sobre los centros de privación de libertad que hay en el país. Es el estudio del año pasado y ofrece el referido dato. El 15% de expulsiones en el CIE de Algeciras es una cifra muy baja, 14 puntos por debajo de la media de los siete centros de este tipo que funcionan en España, que es del 29%, una proporción ya de por sí también escasa.

La falta de eficacia de estos espacios es uno de los argumentos de quienes piden su cierreNo hay extradición si no se acredita la identidad o no hay convenios con el país de origen

Son estadísticas del Defensor del Pueblo a partir de datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. En el CIE de Algeciras (que comprende el centro de La Piñera y el de Tarifa) estuvieron internos el año pasado 3.101 migrantes, 2.864 hombres y 237 mujeres. Fueron 798 más que en 2015, un incremento de un 34,6%.

Solo 465 fueron repatriados. Las personas que ingresan en un CIE lo hacen para aguardar su expulsión a su país de origen. Pero cuando no se puede acreditar de forma fehaciente la identidad de un migrante o cuando no hay convenios de repatriación con sus estados, el regreso no es posible. En esos casos la ley solo permite 60 días de reclusión. A los 60 días los internos quedan en libertad.

Esta coyuntura es la que explica las escenas de alegría de muchos de los migrantes que intentan cruzar el Estrecho de Gibraltar y son rescatados. Alegría porque se han salvado de la muerte (en los últimos meses la estadística de óbitos es muy negativa) y porque saben que, aunque pasen por el CIE, terminarán consiguiendo su objetivo, llegar y poder moverse por Europa.

La baja cifra de expulsiones es uno de los argumentos que ponen sobre la mesa las ONG para reclamar el cierre de los CIE. Amén de que critican de que sean privadas de libertad personas que no han cometido un delito (aunque algunos de los internos sí espere la repatriación por este motivo) y de las condiciones que presentan estas instalaciones -la antigua cárcel de La Piñera es de las más criticadas-, los colectivos sociales remarcan que estos centros no son efectivos.

Justamente el bajo índice de expulsiones fue una de las razones que esta misma semana han señalado diversas entidades y partidos políticos para mostrar su rechazo a la construcción de un nuevo CIE en Algeciras, anuncio confirmado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Podemos e Izquierda Unida, entre otros, se han posicionado públicamente contra este proyecto.

El 15% de expulsiones que registró el CIE de Algeciras es un mínimo histórico. Desde que se contabilizan las estadísticas, a partir de 2011, el descenso ha sido progresivo. Aquel año el índice de repatriaciones en las instalaciones de la ciudad fue de un 50%. El porcentaje de 2015 fue de un 20%.

El informe del Defensor del Pueblo recoge que España repatrió el año pasado a 1.758 migrantes en vuelos, la mayoría con destino a Marruecos, que fletó en solitario o conjuntamente con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), y a otras 868 personas en barcos internacionales.

El documento precisa que en 2016 fueron detenidos 35.882 extranjeros por infracción de la Ley de Extranjería, de los que 7.597 fueron internados en los CIE. Además de en Algeciras, están en Madrid, Barcelona, Las Palmas, Tenerife, Murcia y Valencia.

De los 7.597 extranjeros internados en los CIE, fueron expulsados 2.205, lo que supone el citado 29%.

De los 1.758 inmigrantes expulsados en vuelos, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se encargó de la repatriación de 217, la mayoría desde Madrid; 1.219 fueron trasladados a Marruecos vía Ceuta; otros 18 fueron llevados a Marruecos vía Melilla y 304 trasladados en vuelos fletados en colaboración con Frontex.

Las repatriaciones en barco partieron desde las localidades de Alicante y Almería con destino a los puertos argelinos de Orán y Ghazaouet.