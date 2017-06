Sanz destaca el inicio de la línea de tren, que será muy competitiva

Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, visitó ayer Algeciras para vivir la feria que, según dijo, este año ha venido cargada de noticias. "Tuve la ocasión hace unos días de hacerme una foto emblemática con mi amigo, el alcalde José Ignacio Landaluce, y las 2.900 traviesas que ya habían llegado y que ponen en color la imagen del compromiso del Gobierno respecto a la obra del corredor ferroviario", manifestó el delegado andaluz. Este señaló que ahora pueden afirmar que ya no solo están hablando de las traviesas, sino del reinicio de las obras, además de criticar al PSOE por su actitud antes este tema.

"A mí a veces me llama mucho la atención cómo trasciende la política. La oposición en Algeciras y en España, el partido socialista, hace unos días decía que esta obra no se iba a hacer. Hasta hace una semana mantenían que el Gobierno mentía y que el Partido Popular no cumplía. Ahora veo que una vez que se reinician las obras, el debate es si hay dinero suficiente o no. El Partido Popular cumple con Algeciras, cumple con el Campo de Gibraltar y la garantía es que para el 2020 tendremos un tren competitivo, adecuado para uso de pasajeros como las mercancías, de 750 metros y que podrá ir en una media muy buena, con 56 surcos que son más que suficientes", dijo.

Critica a los socialistas por decir que la obra nunca sería ejecutada por el Partido Popular

Sanz destacó que su partido cumple porque hay recursos, y aseguró una vez más que van a desarrollar la obra aunque los socialistas hayan dicho que el Partido Popular no la haría nunca. "Era mentira entonces y lo es también ahora. El PSOE no se alegra de las cosas buenas que le pasan a la ciudad", concluyó.

Landaluce aprovechó la visita de Sanz para recordar las buenas noticias que ha recibido la ciudad en estos días de feria como el reinicio de la línea de tren, el principio de acuerdo con los estibadores o el suministro al puerto.