El SUP alerta de la falta de seguridad por la escasez de policías en Algeciras

La situación de la Policía Nacional de Algeciras es límite según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). La plantilla de la comisaría algecireña es insuficiente para atender a las necesidades crecientes de una ciudad que cuenta con una prisión, un centro de Internamiento de Extranjeros, el mayor puerto del país y está situada en la ruta del narcotráfico. Tan grave es la falta de efectivos, denuncia el sindicato, que la Policía se ha visto obligada en varias ocasiones a traer agentes de otros municipios para prestar "servicios básicos y cotidianos". E incluso se ve en aprietos para atender las llamadas de emergencia.

El problema parte, según el SUP, de un catálogo sobrepasado, con más de 20 años de antigüedad. Este reserva para Algeciras 536 puestos que están más que cubiertos, ya que en la actualidad el número de policías ronda los 630. Pero aún así, "nos hacen falta un mínimo de 100 funcionarios más", destaca el portavoz comarcal del SUP, Antonio Olivencia.

Este explica que además de las características singulares de Algeciras (el CIE, el Puerto) la Policía presta ahora una serie de servicios que antes no existían, como los grupos de atención a las familias, las oficinas específicas para denuncias... Además se dan situaciones especiales, como el aumento de la llegada de pateras a las costas que se está registrando este año. Y la cantidad de agentes para atender esos múltiples frentes es insuficiente, algo que "está repercutiendo en la seguridad ciudadana y en la de los propios policías". El servicio que más afectado se ve es precisamente el que tiene una relación más directa con el vecindario, el de seguridad ciudadana.

"Es difícil ver un coche patrulla", destaca. La falta de presencia policial en la calle redunda en esa falta de seguridad que es real, recuerda, tanto que en ocasiones se han visto con problemas para atender las llamadas de emergencia por falta de efectivos. La carencia de personal ha obligado a veces a traer agentes de municipios como San Fernando, Jerez o El Puerto para cubrir turnos, "lo que también repercute en esas ciudades". Todo ello teniendo en cuenta que la falta de agentes es un problema que se repite en toda la provincia.

Dentro de la comisaría el problema tiene otra vertiente. Según denuncia el SUP, los policías se ven forzados por los mandos a prestar servicios con menos personal del que necesitan, forzando a los agentes que participan en ellos a "correr un riesgo". Ante este panorama laboral y teniendo en cuenta que la mayor parte de la plantilla policial es de fuera, buena parte de ella "está deseando irse", un problema añadido.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció hace unos días un despliegue especial de la Policía Nacional para reforzar la presencia de efectivos en zonas comerciales de gran afluencia de público de toda España durante la campaña de Navidad, bajo el lema Comercio seguro. Ante ese anuncio, al SUP "le gustaría saber de dónde pretende sacar a esos policías". "No damos los datos de los policías por servicio por responsabilidad, pero si los diéramos muchos se echarían las manos a la cabeza", asegura Olivencia. Este diario contactó ayer con la Subdelegación del Gobierno, pero esta prefirió no hacer declaraciones hasta conocer el contenido completo de la denuncia del SUP.