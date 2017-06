El SUP denuncia una plaga de cucarachas en los baños de los funcionarios del CIE

Una plaga de cucarachas en las instalaciones de los funcionarios es el último capítulo de denuncia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advirtió ayer sobre esta situación de insalubridad que se ha instalado en las dependencias de los policías, concretamente en los baños, pudiendo encontrarse por decenas.

El sindicato se quejó que mucho se habla de la situación de precariedad en la que se encuentra el CIE por las condiciones higiénico-sanitarias en la que están los internos, pero poco de las instalaciones donde están los funcionarios. Recordó que incluso hay autos judiciales emitidos en los que se contemplan mejoras en estas instalaciones, donde los internos pasan una media de tres meses, pero que no se cita a los agentes.

Algeciras Acoge y Pro Derechos Humanos vuelve a solicitar su cierre inmediato

Y eso que, según el SUP, como siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo, las dependencias de los funcionarios que prestan sus servicios durante los 365 días al año "se han encontrado y se encuentran en un estado más que lamentable sin que a este aspecto se le de la misma importancia".

"Las instalaciones donde desarrollan su labor diaria los policías no reúnen los más mínimos requisitos de salubridad vulnerando constantemente las normativas sobre riesgos laborales y ahora se suma, como en otras ocasiones, la visita de otros habitantes", en referencia a las cucarachas, relató el SUP en un comunicado, donde denunció además esta grave situación en la que se encuentran los policías y la vulneración de los derechos de los trabajadores: "Continuaremos demandando el cierre de estas vergonzosas instalaciones". El sindicato incluso apuntó que "seguro que en el despacho del Delegado del Gobierno, Antonio Sanz, no encontraremos estos simpáticos visitantes".

En paralelo a esta denuncia de ayer, Algeciras Acoge y Pro Derechos Humanos protagonizaron una concentración en la ciudad para reiterar su petición de cierre inmediato del CIE de Algeciras, insistiendo además en el rechazo de nuevas instalaciones.