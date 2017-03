El SUP afirma que la seguridad ciudadana es "caótica"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirmó ayer que no comparte en absoluto las declaraciones del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en cuanto a la seguridad ciudadana de la ciudad tras los "alarmantes acontecimientos" ocurridos el pasado sábado, con un tiroteo y herido de bala en El Saladillo y una detención con disparos al aire en Getares.

"La verdadera situación de la seguridad ciudadana en Algeciras es simple y llanamente caótica, porque no hay policías suficientes. Existe un déficit con relación al actual Catalogo de Puesto de Trabajo, que habría que revisar, de más de 100 funcionarios, si bien atenuado levemente por policías destinados en comisión de servicio. Esto es motivado por la pérdida constante de efectivos desde el año 2010, al no haberse continuado con la reposición de los funcionarios que pasan a la situación de jubilados por edad o enfermedad", expresó el SUP.

Le pregunta al alcalde que en qué se basa para decir que ha mejorado

El sindicato añadió que la situación descrita se ha visto agravada tras la aprobación de la Ley de Personal y la nueva jornada laboral del Cuerpo Nacional de Policía aprobada hace aproximadamente un año.

"La brigada local de Seguridad Ciudadana es la más afectada por estas decisiones. No hay policías patrullando nuestras calles y los que hay además están mal pagados y con pocos medios", expuso.

"Es paradójico que en la reunión que el señor alcalde mantuvo con los responsables de los cuerpos policiales de Algeciras afirme que la seguridad ha mejorado. Nos preguntamos, ¿en qué? Nos gustaría que nos informara de en que datos objetivos se basa para dar esa información, viendo los acontecimientos que ocurren a diario", censuró.

"El SUP exige a las autoridades policiales y políticas que dejen ya de utilizar la seguridad pública para conseguir réditos personales y políticos y muestren más respeto y preocupación por los funcionarios y por la seguridad de los ciudadanos", finalizó.