‘Rizo’ se hace con una final de otro siglo

Algeciras vivió esta madrugada una auténtica fiesta. El Carnaval Especial goza de muy buena salud y lo refrendó en una batalla de coplas ardua, que finalmente se llevaron la comparsa Los noctámbulos, de José María Durán Rizo y Enrique Parodi, y la chirigota Una chirigota de otro siglo, original de Peco Luque y Fernando Estudillo.

El carnaval nunca está exento de polémica. Francisco Luque, conocido como Peco, acaparó la pasada noche el centro de atención. Compuso un repertorio para Algeciras con algunas pinceladas críticas a los que no cantaban a su pueblo. O al menos así lo interpretaron Rafael Velasco, autor de letra de Los soñadores, y José Antonio Díaz, de Son frescas de la bahía, que compusieron dos pasodobles respuesta. Velasco se dirigió con nombres y apellidos a Luque. Díaz, en cambio, dejó la ventana abierta a las entendederas del respetable. No había que ser un lince.

El castigo del carnavalero a otro carnavalero sobre las tablas. A la postre el protagonismo de Peco en la noche giró a otro guion. Luque abandonó el Teatro Florida a hombros como Curro Romero con un primer premio bajo el brazo. El faraón del Rinconcillo podrían decirle a partir de este año.

Los primeros en llegar al Teatro Florida fueron los miembros de la ejecutiva socialista de Algeciras. Los del PSOE lo hicieron ataviados con un disfraz que representaba la peste. Lo eligieron en alusión a las palabras del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, que también estuvo presente y que afirmó en su día que "los socialistas eran como la peste". Respuesta más carnavalera imposible.

El Florida vistió sus mejores galas, aunque en estos derroteros sería conveniente decir que lució sus mejores máscaras. El público llenó las butacas del auditorio hasta pasadas las 3:00 de la madrugada de hoy, cuando el jurado ha hecho público su fallo.

Hubo de todo. Como no podía ser de otra forma en una función de tal magnitud como es la final. El futbolista del Algeciras Club de Fútbol Nasif Moha recibió un homenaje. La comparsa de Daniel López Los soñadores sacó a escena al ghanés y contó la historia de su vida en un pasodoble. Caminó de Ghana a Marruecos y llegó a Algeciras en patera soñando ser futbolista. Moha habló con los medios de comunicación después de su irrupción en el escenario. Fue su primera vez en el Florida. Lo veremos el año que viene, porque ghanas no le faltan.

El momento estelar de la noche fue previo al descanso. Tras la actuación de su chirigota Son frescas de la bahía, Antonio Malia hizo levantar de nuevo el telón y pidió que se acercara su pareja, Davinia Sánchez. Caracterizado de pescadera, Malia se arrodilló y le pidió matrimonio. Davinia aceptó y fueron felices. Malia le pedía que fuera su esposa en el lugar en que tantos momentos han disfrutado. No se comieron perdices en el recinto, ni hubo banquete. A lo sumo se dispuso de los 25 bocadillosde lomo empanado que Javier Riscart había preparado esa noche para su venta. Tras el momento estrella los futuros contrayentes recibieron el pésame de los asistentes. ¡Vaya guasa tienen estos carnavaleros!

No todo fue alegría. Son frescas de la bahía protagonizó un momento amargo de la noche. El pasodoble compuesto para la ocasión y con apenas 8 horas de ensayo no salió como se esperaba. Sufrieron un lapsus durante su interpretación que no manchó la actuación redonda de un grupo que luchó por el primero en su modalidad.

Hubo letras de vellos de punta, como el primer pasodoble que Los comandantes dirigieron a los que critican a su autor, Juan Antonio Pozo Acuña. Lágrimas, como las de una componente de Muertos de risa, que al término de su actuación se arrodilló emocionado sobre las tablas. La comparsa de Ceuta Hasta el sol fue sancionada por cambiar de componentes en mitad del popurrí. "Incumplimiento de las bases establecidas", decía el documento que Manuel Torres envió al presentador de sala, José Manuel Sánchez, que homenajeó a todas las agrupaciones finalistas con disfraces antiguos de estas. Contó con la ayuda en el escenario de la algecireña Macarena Heredia.

Con las bombas que tiran dedicó su actuación a su director, Juan Manuel Delgado, que no pudo alinearse en el doce inicial de la final por problemas de salud.

La vencedora de la noche sin duda fue Algeciras, que se volcó con la final de su carnaval. Con los tiempos que corren eso es motivo de peso para alegrarse. El Carnaval Especial tiene la misma salud que un roble. O que un plátano de paseo del María Cristina, que es más algecireño.