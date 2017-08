Restos de hidrocarburo llegan a El Rinconcillo

Restos de hidrocarburo llegaron ayer a la playa de El Rinconcillo. La incidencia no fue importante y seguramente no entre siquiera en la categoría de vertido, pero el caso es que manchó algunas zonas de esta parte del litoral algecireño y también se pudieron ver flotando en el agua. No obstante una embarcación de Salvamento Marítimo se pasó por la zona y se trata de averiguar qué pudo ocurrir. El del sábado pasado sí fue un vertido de más consideración. Fue controlado, pero llegó fuel a la zona del Chinarral.