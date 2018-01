Rechazo a crear una policía de barrio

Los agentes de barrio, esos policías que patrullaban una zona en concreto de la ciudad, no volverán. El equipo de gobierno rechazó ayer una propuesta de Izquierda Unida al respecto, recuperar una policía de barrio para la que, según expuso el PP, no hay medios suficientes, pero que tampoco es un modelo adaptado a las necesidades actuales. La propuesta expuesta por el portavoz de IU, José Luis Alcántara, partía de repartir efectivos policiales por cuatro distritos de Algeciras para "una vigilancia estable y perceptible como tal por la ciudadanía". Un modelo que se da en ciudades como Córdoba con gran aceptación. Y que además, recordó la oposición, fue uno de los compromisos electorales del PP en 2011.

También existe el modelo de cuatro distritos en Málaga, apuntó el teniente de alcalde delegado de Policía Local, Jacinto Muñoz, alegando que la capital se lo puede permitir al contar con más policía (y más población y territorio). En Algeciras ahora hay casi 190 agentes locales, muchos de ellos en segunda actividad, por lo que son insuficientes para cubrir cuatro oficinas de Policía y mantener patrullas en la calle, argumentó. Pero además, "las demandas vecinales hoy son muy complejas, heterogéneas" y se están atendiendo por el conjunto de la plantilla, además de que "un inspector de policía local está encargado del seguimiento de las demandas que se reciben" por parte de los vecinos. Por eso, aseguró, no se está incumpliendo lo prometido.

No obstante, el equipo de gobierno reconoció que el número de policías es inferior al que les gustaría, algo impuesto por los límites establecidos por el Gobierno a la contratación. Aunque no es solo cuestión de efectivos, apuntó el socialista Francisco Fernández: vehículos deteriorados, chalecos antibalas compartidos o un sistema de radio que funciona o no según las condiciones meteorológicas son algunas de las quejas de los agentes. A las que se suma la posible desaparición del servicio en motocicleta, algo que negó el alcalde.