De Sí Se Puede a no se puede

Hace más de nueve meses que los concejales de Algeciras Sí Se Puede Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez retiraron la portavocía del grupo a la que fue la alcaldable de la agrupación de electores auspiciada por Podemos, María José Jiménez. También anunciaron su expulsión. Jiménez dejó de ser la portavoz, pero siempre ha defendido que seguía siendo concejala de Sí Se Puede, en contra del criterio de sus dos excompañeros.

En todo este tiempo la edil se ha quedado en una indefinición. La discrepancia, no resuelta por el Ayuntamiento de forma oficial, ha hecho que no se supiera muy bien si era concejala de Sí Se Puede, no adscrita, las dos cosas o ninguna. El Gobierno local preguntó al Consejo Consultivo de Andalucía, que no se manifestó. El alcalde, José Ignacio Landaluce, también consultó en abril a la Junta de Andalucía, que ahora se acaba de pronunciar y señala que Jiménez debe ser considerada como concejala no adscrita.

La concejala dice que seguirá usando la marca y que al fin podrá hablar en los plenos

El documento está firmado por el director general de Administración Local, Juan Manuel Fernández, y, por cierto, destaca que la Administración autonómica asume su contenido, tras el análisis de los hechos, para que el criterio adoptado marque la jurisprudencia en las actuaciones que lleve a cabo a partir de ahora por el mismo motivo.

La posición de la Junta no es solo que Jiménez debe ser tratada como edil no adscrita, sino que también afirma que el Ayuntamiento se debe limitar a tomar conocimiento de la decisión de los otros dos concejales con los que empezó el mandato Algeciras Sí Se Puede, sin valorar ni controlar si la expulsión es jurídicamente correcta o no. Eso, llegado el caso, lo tendría que decidir el Juzgado Contencioso-Administrativo.

La Dirección General de Administración Local argumenta que el grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede tiene autonomía para hacer lo que hizo y que no importa que su origen esté en una agrupación de electores. Además precisa que la expulsión se hace efectiva desde el mismo momento en el que se registra el escrito, del que, insiste, el Ayuntamiento solo debe tomar cuenta.

Alejandro Gallardo, portavoz de Algeciras Sí Se Puede y coordinador de Podemos, resaltó ayer que la Junta de Andalucía ha dictaminado todo aquello que han venido defendiendo desde primera hora. Gallardo acusó al alcalde de utilizar políticamente el caso para erosionar a Podemos.

Jiménez lamentó que nadie le haya hecho llegar el informe. La edil enfatizó que seguirá utilizando la marca Algeciras Sí Se Puede porque es su titular registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Añadió que lo positivo de la noticia, si se confirma, es que "por fin" tendrá libertad para poder hablar en los plenos.