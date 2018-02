Sorpresas y emociones en una función para olvidar

Una noche larga. La comparsa del Rizo estuvo a la altura de las exigencias del público y dio la vuelta al patio de butacas del Florida con el primero de sus pasodobles, dedicado a la ausencia de la chirigota de las Niñas esta edición del concurso. Los polvorones en salsa, de Bau y Ocaña, sorprendieron con un desternillante repertorio que desató las carcajadas. Son cincuentones divorciados con ganas de bailar. Baile y Ocaña es una combinación explosiva y así quedó a las claras.

El domingo es día de guardar y la mayoría de los carnavaleros se guardaron las ganas de acudir hasta el Teatro Florida. Influyó mucho que solo una agrupación de Algeciras tomó parte. Mal organizado en ese sentido, puesto que la chirigota de Marbella Las que están en su punto cantó ante menos de cien personas y con menos de diez filas ocupadas. Los marbellíes cerraron la noche con un digno pase. Abrió el telón la chirigota infantil de Algeciras Los olvidados con mucha gracia y su desparpajo. Necesita Algeciras catorce agrupaciones como estas. Le siguió la comparsa de La Línea Llámame en enero, los chirigoteros tarifeños Los Jack Sparrow y la maldición de la ortiga negra y los comparsistas linenses de La oscuridad. No hubo ambiente de carnaval siquiera en el ambigú, epicentro de las tertulias y debates sobre el estado de la agrupación. Se dio incluso una disputa entre dos personas que precisó de intervención policial. No supuso ningún problema mayor y quedó en dos palabras salidas de tono. La gracia del público algecireño fue esencial. Mientras la policía mediaba en el conflicto empezaron a sonar palmas por bulerías y gritos de: "¡Esto es carnaval!" Así los problemas son mucho menos problemas. La globalización llegó al Carnaval y en los aparcamientos de la calle José Fariña anoche se pudieron degustar perritos calientes. Comerse un 'hot dog' con unos zapatos italianos en un descanso de un concurso de carnaval aglutina más nacionalidades que una cumbre de las Naciones Unidas.

Jóvenes personajes de animación que provocan viejos recuerdos

Chirigota infantil: Los olvidadosLetra. Antonio Malia Delgado Música. Antonio Malia Delgado y Davinia Sánchez Cansino. Dirección. Davinia Sánchez.

Muchísima gracia la de estos pequeños, cuya media de edad oscila entre los diez años. Son los personajes de aquellos dibujos animados de la década de los noventa: Oliver y Benji, Los Pitufos o Daniel El Travieso. Aclaran el tipo en la presentación por si hubiera alguna duda, que pocas hay porque la media de edad del patio butacas es mucho más alta que la de estos pequeños carnavaleros. Un abismo. Primer pasodoble a la cantera y a las ganas que ellos tienen de participar en el carnaval con su agrupación. Muy bueno. El segundo a sus padres. A quién mejor. Dicen: "sus padres son sus vidas/ Enamorados de su belleza". El primero de los cuplés al castigo que los Reyes Magos les han impuesto por su comportamiento. "Tan malos hemos sido que el carbón era negro antes y ahora es de color". El estribillo aclara al que quiera mirar para otro lado: "Si nos conoces es que eres más viejo que los billetes de mil pesetas". Muy simpáticos. Recalcan en su popurrí que el año que viene mucho más. Y eso es, sin duda, lo mejor del repertorio. Contra viento y marea tienen que volver a salir el próximo año. Algeciras los necesita a ellos y a una decena de autores como los suyos, Antonio Malia y Davinia Sánchez. El futuro lo escriben estos pequeños, que no les cuenten cuentos de la lechera.

Buscavidas del carnaval que esperan una llamada puntera

Comparsa: Llámame en eneroLetra. Rubén Infante Guijarro. Música Francisco José Rodríguez López. Dirección. Fernando González Moreno.

Ellos solo quieren salir en una agrupación. Es su máxima y su principal deseo. Reflejan un personaje de un joven figura, de estos que lo hacen todo bien y que espera una llamada, en enero, por supuesto, para enrolarse en una agrupación. Al final siempre acaban sin salir, porque no encuentran dónde engancharse. Suenan bien y tienen fuerza, pero no transmiten. La cuerda de segundas es protagonista desde la presentación. Mucha calidad en la segunda fila. En el primer pasodoble narran el drama de un padre de familia que malvive por estar parado. Que pide y que recibe la ayuda de sus vecinos. A partir del trío cuentan que España tiene más problemas que el desafió secesionista de Cataluña. No está mal. El segundo a la situación de la mujer en la actualidad. Afirman que la sociedad está igual que hace 40 años: "Las borrachas son las facilonas/ si llevas ese escote eres una buscona". Redundan en la idea durante todo el pasodoble y de muy buena forma. Rematan con un mensaje: "Siento vergüenza/ no quiero ser hombre". Aprobados. En cuplés tocan, en el primero, los nervios de Shakira antes de sus actuaciones. "Cuando Piqué la pone en el karaoke no se pone nerviosa". Silencio torero. El segundo a un hombre mayor que lleva la bragueta abierta y el pájaro no sale porque no puede volar. Misma línea que el anterior. En el popurrí no suenan mal, pero les falta ritmo y enganche. La segunda es un gusto. Poco más.

Si pirata era Jack Sparrow, más son ellos

Chirigota: Los capitanes jack sparrow y la maldición de la ortiga negraLetra, música y dirección: Alberto Gamero Rojas.

Son filibusteros desenfadados y con muy poca vergüenza. La maldición de la ortiga negra es la entrega de esta película que recrean estos tarifeños. Presentan su tipo al principio y sitúan al público en su barco. "Tengo una brújula que es un pelotazo/ Me lleva donde quiera aunque a veces se desvía más que el ojo de Junqueras". Y cartel del exvicepresidente de la Generalitar incluido. De carcajadas del público el golpe de: "Tierra a la bizca". Y le echan tierra a una sirena estrábica. "Una tía me dijo Jackie enséñame las velas/ No seas Saborío (sic)/ Entra al camarote que te voy a enseñar el navío". Simpático el inicio, Primer pasodoble a la comarca. Muy bueno y bien escrito. "San Roque es el pulmón que oxigena con su Pinar del Rey/ La Línea es guarda y centinela de un peñón que es tierra extranjera". Para Algeciras especial dedicación: "Algeciras es una madre de todo el campogibraltareño/ le da el pecho a sus hijos dándole trabajo con su inmenso puerto". El remate: "Todas componen un museo tan valioso como un tesoro/ Una comarca que es de oro". El segundo a la lucha contra el cáncer, pañuelo rosa en mano. Los cuplés, bajos. El primero a la adicción que sufren del hachís. Peor el segundo. El popurrí no termina de llenar al público salvo puntos aislados. No es chirigota para luchar por un puesto en la final. Buen pase por el Teatro Florida y gracias por el rato. Lo decía Lina Morgan: "agradecida y emocionada/ solo queda decir gracias por venir".

Búhos con mucho volado en esto del carnaval

Comparsa: Los noctámbulosLetra. Enrique Parodi Palacios. Música. José María Durán Monroy. Dirección. José María Durán Monroy.

Es uno de los nombres propios del carnaval algecireño: José María Durán Monroy. Lo conocen como Rizo. Ha vuelto un año más con una comparsa que suena como pocas. Y eso hay que agradecérselo a Rizo, que es el autor de la música. Son búhos que ejercen de salvaguarda de la noche. Las noches de Florida. Lo dejan claro desde la presentación, en la que mezclan de forma exquisita distintos palos musicales, entre ellos, el flamenco. El primer pasodoble, un misil tierra aire. Una maravillosa letra a la ausencia de la conocida Chirigota de las niñas, que decidió no acudir al concurso este año tras el fallecimiento de su querido seguidor y hermano de una de sus componentes, Alberto Escalona. "A su Teatro Florida volverán para cantar y un ángel les mirará desde el cielo". Precioso. El segundo, a una pareja que no puede tener hijos. "Cómo latiría mi corazón al verlo llamarme papá/ Lo más bello y más hermoso que cualquier persona haya imaginado". Bueno, le hace sombra al primero. Tanda de cuplés a la gente que cultiva sus propias hortalizas y ellos lo ven cuando vuelan desde las ventanas. "Pasando por una ventana encontré un pepino más grande de lo que esperaba". El segundo, a la eliminación del roaming y su semejanza con el mueble del cuarto de baño. Mejor el primero. El estribillo es de recordar año tras año. Destierro para que se olvide de él. El remate: "No sé qué tienes chiquilla, que mis coplas vas marcando/ Y cuando estoy a tu vera/ Se pasa el tiempo volando". Buen popurrí. Destaca la cuarteta a las advocaciones de la provincia. Durán Monroy presentó sus cartas. No las tiene mala. Sabe que le han enviado a las grandes y él dio órdago. ¿Quién se llevará la partida al huerto?

Mucha salsa y nada de polvorones

Chirigota: Los Polvorones en salsaLetra. Miguel Ángel Bautista y David Ocaña. Música Juan Carlos Ledesma Moreno. Dirección. Diego Infante Rojas.

La chirigota de Bau y Ocaña es una de las esperadas del concurso de coplas algecireñas. Han alcanzo la gloria en el concurso algecireño con anterioridad y buscan volver a hacerlo. Tienen ganas. Representan a unos cincuentones que, tras su divorcio, se apuntan a recibir clases de bailes latinos. Quieren dominar la salsa, pero no pueden. La aparición en mitad de la presentación del humorista Ocaña desata la risa en las butacas del Teatro Florida. La vis cómica de este chirigotero linense es infinita. El primero de los dos pasodobles a la suerte que han corrido tras el divorcio de su mujer. Quieren volver a ver a sus hijos y compartir momentos con ellos. Tema recurrente y bien tocado. El segundo, muy emotivo. Le dedican su letra a Alberto Escalona. Y triunfan. Lo hacen con el corazón de quienes sufrieron la pérdida del joven algecireño y mucho. Así lo demuestran: "Desde el cielo está mirando y se ríe como un chiquillo/ Su alma la dejó en el rincón del Florida/ Por Alberto no quiero premio/ Que tu aplauso desde su alma llegue hasta el cielo". Los cuplés, buenos en línea general. El primero, a la moda de comprar pantallas de televisión de enormes dimensiones y las exigencias que existen con ello. Un amigo les dice que no se ve bien: "Cómo que no ves si tú has visto películas porno codificadas". Mejor el segundo a su mujer, a quien le compraron la colección íntegra de la novela 50 sombras de Grey y decide cambiar el color de la habitación a rojo: "Me entró las calenturas/ Me había llamado y era para darle un repaso a las molduras". Buen estribillo. El popurrí es el mejor en lo que llevamos de concurso. Ocaña hace de las suyas y hace el doble de buenas las cuartetas. Bailan mucho: "soy como Maluma o Chayanne y luego en mi casa soy Chiquito de la Calzada". La cuarteta del adelgazamiento de Chari, su exmujer, es la mejor. Estos polvorones dieron muy fuerte. Tienen un repertorio desternillante que arrancó las carcajadas del público. Tiene un pase más. O no. A saber.

El lado oscuro del carnaval que busca la luz

Comparsa: La oscuridadLetra. La agrupación. Música. Juan Francisco Guerra y David Cano. Dirección. Óscar López.

Representan el lado oscuro, que también tiene corazón y que sí llevan iluminado. Así lo describen en su presentación estos comparsistas linenses. Lo hacen con ganas y con fuerza, pero no transmiten. El primer pasodoble lo dedican al maltrato. Lo hacen contando el relato de una mujer que sufre violencia machista a cargo de su marido. Del montón, montón bueno. El segundo, a los abuelos. Un tema recurrente en esta edición del concurso. No llegan al patio de butacas en ninguno de los dos y eso no tiene buena pinta. Los cuplés, de comparsas. Nada reseñable. El popurrí sigue la línea del resto del repertorio. Tienen una cuerda de octavillas buena, pero no les acompaña las letras. No están en la guerra por un puesto en la final. Aún es pronto, pero no están en el nivel.

Punto y final a la sesión con desparpajo

Chirigota: Las que están en su puntoLetra y música. Francisco Javier Márquez Mateo. Dirección. Juan José Jiménez Rodríguez.

La chirigota de Marbella Las que están en su punto se sobrepuso al poco público que quedó en las butacas del Teatro Florida de Algeciras. Muy poca gente para una chirigota que peleó por hacer reír al respetable algecireño. No fue en vano y alguna que otra sonrisa sacaron. Su tipo representa a un grupo de amigas que se ha apuntado a lanaterapia. A hacer punto, que se ha dicho de toda la vida. "La lanaterapia es muy buena porque ahora hay menos divorcios en el barrio". Gustan, sobre todo una de sus componentes, Juana, que conecta con el público sin mayor problema. Flojos en pasodobles. Mejor el primero, a esas amistades que pierden el contacto por culpa de las redes sociales. Esas amistades que se quedan a través del ordenador. El primer cuplé lo dedican a Juana, que tiene un cuerpo porno, que es por no ir al gimnasio. El popurrí se hace largo, pero es que no había público al que hacer reír. Tuvieron mala suerte. Mucha, porque se quedaron solos. Aún así no están a la altura de una posible final.