La Policía Local multa a 17 personas por no recoger las heces de sus perros

Pasear por la calle y toparse con excrementos de perros no es agradable, además de la mala imagen que exporta de la ciudad a los propios algecireños y visitantes. La Policía Local de Algeciras inició a mediados de abril una campaña contra la no recogida de las heces de perros en la vía pública y en los primeros días se han realizado 490 identificaciones, 17 denuncias por no recoger excrementos y otras 16 por llevar perros peligrosos sin las medidas preceptivas para ello.

La campaña se ha puesto en marcha a causa de la actitud incívica de los propios ciudadanos, que son los que no recogen las heces de sus canes. Son muchos los colectivos vecinales que denuncian estas molestas "cacas" que invaden aceras y zonas verdes. La Policía Local de Algeciras señala que la finalidad no es sólo denunciar las infracciones sino comunicar al ciudadano este trabajo preventivo e informativo y, por el momento, está teniendo una buena aceptación entre los dueños de animales y los propios viandantes.

La iniciativa no tiene un objetivo sancionador, sino concienciar a los dueños de los animales

Las infracciones leves son sancionadas por el propio Ayuntamiento de Algeciras con multas comprendidas entre los 75 y 500 euros. En este caso la Policía Local, según la ordenanza municipal de protección y tenencia de animales, puede multar por motivos como la carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio; por no adoptar medidas oportunas para evitar la entrada de animales en zonas de recreo infantil o en otras no autorizadas para ellos; por mantener animales en terrazas, jardines o patios de manera continuada, sin disponer de alojamiento adecuado causando molestias evidentes a los vecinos; abandonar a animales muertos o su eliminación por métodos no autorizados; así como suministrar alimento a animales vagabundos o abandonados o a cualquier otro, incluyendo las aves, cuando de ello pueda derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.

En el caso de las infracciones graves y muy graves serán sancionadas por la administración competente con la multa que se indique en la Ley 11/2003, de 24 de Noviembre, de protección de los animales, o en la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales potencialmente peligrosos, o normas que las amplíen o sustituyan.

Esta campaña de concienciación por parte del Ayuntamiento de Algeciras la están llevando a cabo todas las patrullas de la Policía Local que se encuentren de servicio, indistintamente de los turnos de trabajo. El carácter de esta iniciativa es indefinido pero no continuo, por lo que las identificaciones se harán de forma cíclica.

El procedimiento a seguir es identificar al animal, además de atender si no se recogen los excrementos por parte de los dueños. Los agentes llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar así esta actitud incívica, por lo que se procede a la comprobación de documentación y defecaciones de los perros. Las 16 denuncias por perros peligrosos se han debido a carencia de bozal o por ir sueltos, entre otros motivos.

En los espacios públicos o en los privados de uso común, como norma general, los animales de compañía deben estar acompañados y conducidos mediante cadena o cordón resistente que permita su control y provistos de la correspondiente identificación.

Todos los perros de más de 20 kilos deben circular provistos de bozal. Igualmente deben llevarlos todos los animales cuyos antecedentes, temperamento o naturaleza y características así lo aconsejen, y siempre bajo la responsabilidad de su dueño. El uso del bozal, tanto con carácter individual como general, podrá ser ordenado por la autoridad competente cuando las circunstancias sanitarias o de otra índole lo aconsejen.