Podemos cree que el último auto judicial justifica el cierre del CIE

Podemos exigió ayer el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en especial del de Algeciras. La formación se hizo eco del nuevo auto judicial en el que la jueza de control de las instalaciones algecireñas, Belén Barranco, reseña las deficiencias del centro de La Piñera y del de Tarifa e insta al Ministerio del Interior a realizar 31 mejoras en ambos, entre ellas que se preste asistencia médica las 24 horas del día y que se realicen pruebas de enfermedades infecciosas.

Ángela Aguilera, portavoz de Podemos Andalucía en el Campo de Gibraltar, indicó que los CIE son "centros que ya de por sí no deberían existir" y que "además desde cualquier punto de vista es inadmisible que el Gobierno no atienda las demandas de la jueza". Aguilera se refirió a que el auto de Barranco es producto de una visita de revisión a las instalaciones para comprobar si habían llevado a cabo las medidas que ordenó el pasado diciembre. La mayoría no han sido acometidas.

Podemos lamentó la situación que sufren los internos de "unos lugares que se saltan por completo los derechos humanos". "Es una vergüenza que el Gobierno no intervenga para preservarlos", criticó Aguilera.

La formación insistió en que no va a parar y exigirá desde todas las instituciones en las que tenga representación que se cierren "estas cárceles que retienen de forma ilegal a seres humanos".

Además Aguilera censuró que el Gobierno "no sea capaz ni de atender las recomendaciones de la jueza, lo que demuestra lo poco que le importa al Partido Popular que se respeten los derechos fundamentales de las personas".

"Nos parece una vergüenza. Por eso no solo apoyaremos las propuestas de esta jueza, sino también el cierre de unos CIE que son inadmisibles en una sociedad democrática y moderna", manifestó.

Podemos ya llevó recientemente al Senado una proposición que planteaba el cierre del CIE de Algeciras, que fue rechazada por el Partido Popular.

El Gobierno ha anunciado que espera que en 2018 puedan estar comenzadas las obras del nuevo CIE que proyecta en Algeciras, al que va a destinar 20 millones de euros.