Podemos reclama a las administraciones apoyo para la asociación Ambae

Podemos Algeciras lamentó ayer la situación de "abandono" en la que la Asociación de Mujeres en Búsqueda Activa de Empleo (Ambae) trabaja por las familias sin recursos de la ciudad, ya que la Administración, "tanto la Junta como el Ayuntamiento, que son los que deberían realizar su labor, les mantiene asfixiados sin ningún tipo de ayuda económica".

Leonor Rodríguez, concejal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), puso de relieve la "grandísima importancia" del trabajo que realiza Ambae en Algeciras, donde mantiene un comedor social para menores que ofrece cerca de 300 meriendas y cenas diarias, además de toda la labor integral del colectivo, que pasa por talleres formativos, entrega de material de primera necesidad a familias sin recursos, atención a migrantes, atención a mujeres víctimas de violencia machista…

"Lo absolutamente inconcebible es que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Algeciras muevan un solo dedo por facilitar el trabajo encomiable que hace esta asociación", afirma Rodríguez.

La edil lamenta la "desvergüenza política" del alcalde, José Ignacio Landaluce, que "no sólo no presta ningún tipo de apoyo a este colectivo, sino que incluso les deben dinero, ya que les concedieron una subvención de 3.000 euros de la que aún no han recibido ni un céntimo". Además, recordó que el anterior equipo de Gobierno del PSOE dejó sin entregar al colectivo subvenciones por valor de alrededor de 6.000 euros.