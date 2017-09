Podemos acudirá a la justicia si el PP no responde sus preguntas

Podemos Algeciras denunció ayer falta de democracia del PP con el grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede en relación a su falta de respuesta a las solicitudes de información y expedientes que este solicita. Por ello, ha dado un plazo de 15 días al alcalde, José Ignacio Landaluce, para que proporcione la información sobre en concreto cinco asuntos que el grupo municipal lleva meses esperando, advirtiendo que se verá obligado a acudir a la justicia en caso de que siga sin cumplir con su obligación para con la oposición.

"Nos tomamos muy en serio nuestra labor de oposición, que para eso nos votó la gente, y el señor Landaluce y el resto de concejales delegados no hacen sino ponernos palos en las ruedas", dijo en rueda de prensa el portavoz municipal de Sí Se Puede, Alejandro Gallardo. "Desde que llegamos al Consistorio hace dos años y medio ha sido una odisea conseguir cualquier expediente, con largas esperas de meses, después de las cuales nos contestaban con respuestas parciales, nunca completas", expuso.

"En el último año la odisea se ha convertido en misión casi imposible. Tener que llamar, reiterar la solicitud por escrito (hasta cuatro veces lo hemos hecho) y ver que, aun así, no nos llega la información", criticó el edil. "Somos una representación de los ciudadanos y que lo que pedimos es información pública que los ciudadanos nos exigen para fiscalizar la política del PP", ahondó.

"Queda claro que Landaluce no nos quiere dejar trabajar, no le gusta la oposición, no le gusta la transparencia y pone todos los obstáculos que puede", agregó.