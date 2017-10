Podemos demanda a Landaluce por no facilitarle información

Podemos Algeciras presentó ayer ante el juzgado de la Contencioso-Administrativo una demanda contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, por la falta de respuesta continuada a las peticiones de información y documentación pública realizadas por el grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), auspiciado por la formación.

Podemos acusa al regidor de "inactividad administrativa" y de "vulnerar el derecho fundamental de los ciudadanos a participar de los asuntos públicos". La formación morada afirma que se ha visto "obligada a acudir a los tribunales" después de "continuadas peticiones de información que han sido ignoradas por el alcalde, incumpliendo con ello su obligación como representante de los intereses públicos de los ciudadanos".

Los concejales del grupo municipal, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, ya manifestaron en rueda de prensa el día 21 de septiembre que se verían obligados a acudir a la justicia si Landaluce persistía "en la negativa de proporcionar información a los ciudadanos de Algeciras".

Podemos se encuentra actualmente a la espera de recibir información pública acerca de cinco temas y lamenta que "no sólo se trata de la inacción administrativa y la tardanza en proporcionar la información, sino que cuando se da se hace de forma inexacta e insuficiente, obstaculizando la labor de oposición". Por ejemplo, solicitó el 18 de abril dos informes de no afección del cauce del arroyo Cachón por los movimientos de tierra realizados en la zona por Grupo Sam, a lo que el alcalde contestó el 16 de septiembre, es decir cinco meses después, con un escrito escueto en el que decía que "no se está desviando el cauce ni construyendo una carretera, sino que se están ejecutando obras de mejora en el arroyo Cachón", sin aportar en ningún momento los informes de no afección solicitados, asegura la formación morada.

Podemos considera en su denuncia judicial que el alcalde Landaluce "está vulnerando el artículo 23 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".