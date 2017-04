Podemos Andalucía reclama a Jiménez que entregue su acta de concejal

Podemos Andalucía reclamó ayer a María José Jiménez su acta de concejal en el Ayuntamiento de Algeciras. José Ignacio García, coordinador del equipo provincial de la formación, aseguró que la consecución de su puesto en las elecciones municipales de 2015 fue "fruto de un esfuerzo colectivo de Podemos Algeciras", que se ha desligado del círculo algecireño y que ahora, además, Jiménez ha anunciado que abandona el partido morado.

Jiménez fue la cabeza de lista de Algeciras Sí Se Puede, la agrupación electoral auspiciada por Podemos. Las diferencias en el seno del grupo municipal desembocaron en octubre del año pasado en que los otros dos concejales de la formación, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, retiraran la portavocía a Jiménez y reclamaran su expulsión del grupo municipal.

Desde entonces Jiménez ha defendido que sigue perteneciendo a Algeciras Sí Se Puede; que la agrupación nació de la sociedad civil y de los colectivos sociales y no se puede equiparar con Podemos; y que se debe a los electores. Fueron los motivos que argumentó el pasado viernes para anunciar que abandona Podemos -contraria a la deriva que considera que ha tomado el partido- pero que seguirá como concejal.

La formación replicó ayer a esta postura. "Desde Podemos Andalucía solicitamos que dimita como concejala y devuelva el acta, que no es suya; no es fruto de su esfuerzo individual, sino de un esfuerzo colectivo de Podemos Algeciras, en el que no participa desde hace más de un año", manifestó García.

"Esto -ahondó- va en contra de todos los principios de la nueva política y en contra de lo que representa Podemos y el bloque del cambio. Por eso no vamos a tolerar este tipo de actitudes".

García indicó que antes de su renuncia Podemos Andalucía había abierto un expediente a Jiménez en el que se barajaba su expulsión "porque parece que había presuntos comportamientos que iban contra el código ético de la organización".

El coordinador del equipo provincial de la formación señaló que la Comisión Andaluza de Garantías Democráticas de Podemos informó debidamente a Jiménez de la incoación de dicho expediente. "Parece ser que, antes de que se resolviera, se ha marchado", apuntó.