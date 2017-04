Pescadores, el barrio que nació de la mar

La tranquilidad sopla entre los rincones de Pescadores, una barriada forjada por marineros que llenaron de vida sus calles con nombres de navíos a finales de la década de los 40. Muchos mayores siguen aferrados a estas viviendas de más de medio siglo, entre ellos Natividad Campo, la primera niña que jugó entre sus callejuelas. Desde el Convoy hasta el Varadero, atravesando el paseo Victoria Eugenia, ahí se asienta este barrio con más de 600 vecinos, situado en la zona sur con vistas a la antigua fábrica de Garavilla.Es un núcleo poblacional donde predominan las casas de dos plantas, salvo algunos pisos de nueva construcción como los de Marzales.No muchos ciudadanos de Algeciras lo saben pero el nombre del barrio no es en su origen Pescadores sino Juan Sebastián Elcano. Fue fundado en 1944, como reza en una placa que da la bienvenida a las casas en la calle General Marina. La asociación Virgen del Carmen está dirigida por David Hernández, que dio sus primeros pasos en Pescadores y que tras formar su propia familia decidió comprar su casa en el barrio, como han hecho tantos otros. La llegada de gente joven ha permitido dar más vida a la zona. Hace algunos años había calles en las que apenas había un niño y ahora se cuentan por decenas. Pescadores es sin duda uno de los barrios de Algeciras más ligados a su iglesia, o más bien a su párroco, el conocidoPadre Andrés, que se jubiló el pasado julio dejando un largo vacío como grande ha sido su historia y contribución a la sociedad en pro de los más necesitados con la Casa de la Esperanza. El barrio está marcado por su situación, flanqueado por dos grandes terrenos en desuso que podrían dar servicio a los vecinos. A un lado está el cuartel Eras de las Torres, del Ministerio de Defensa, de 32.000 metros cuadrados en desuso, y al otro los terrenos privados de la antigua conservera Garavilla, que cerró en 2002 tras ser un pulmón laboral para el barrio convirtiéndose hoy día en un espacio para dar vida a pequeños huertos urbanos que al menos mantienen el solar. Otro de los grandes problemas de la zona está en los edificios abandonados, nidos de ocupas y vandalismo. ViviendasLas primeras casas se entregaron en 1947, entonces conocida la zona como Juan SebastiánElcano, pero la gran presencia de pescadores, muchos de ellos llegados desde Almería hizo que finalmente se conociera el barrio por este oficio marinero. Las casas tienen más de 70 años en su mayoría y el enlucido de la fachada era de arena de la playa. Todo el que ha comprado una vivienda ha terminado haciendo obras, tanto de estructura como de saneamiento. Algunos vecinos, previa solicitud, han logrado subvenciones de la Junta de Andalucía para rehabilitarlas. ServiciosLa barriada aunque se sitúa en la zona sur está relativamente cerca del centro, a unos quince minutos a pie, y la conexión del autobús urbano, con dos paradas, permite cada media hora llegar a la zona céntrica. A nivel de limpieza no tienen actualmente grandes quejas aunque varios contenedores están en muy mal estado. En cuanto a parques infantiles, en el barrio sólo hay uno pequeño en la calle HernandoSoto, por lo que los vecinos demandan con insistencia más zonas infantiles y para mayores, teniendo en cuenta los amplios terrenos en desuso. No hay grandes supermercados, todo está alrededor y ni siquiera pueden decir que cuenten con quioscos, algo tan básico, salvo uno cerca del Convoy. Conviven con el Palacio de Marzales, que alberga los juzgados de lo Penal, y para la asistencia sanitaria acuden al ambulatorio de El Saladillo. De sucursales bancarias tampoco se puede hablar, porque no hay. La iglesia es un símbolo del barrio así como el club de fútbol Elcano, que ha superado su medio siglo de vida y cuyo equipo senior llegó a militar cuatro temporadas en Tercera división.abandonoUno de los grandes problemas de Pescadores es el abandono de varios edificios y terrenos empezando por la casa de acogida La Esperanza, que está deshabitada pudiendo dar una gran asistencia social a las personas sin hogar y migrantes como durante años ha ofrecido. El peligro de derrumbe y una posterior obra ha derivado en un cierre temporal que dura más de dos años y que enfrenta al Ayuntamiento de Algeciras y al Obispado de Cádiz y Ceuta. El referente de la casa de acogida ha sido siempre el Padre Andrés Avelino, que tras jubilarse estuvo un tiempo viviendo en la parroquia hasta que dejó la zona sur. “El padre ha sido un pilar en este barrio, se conoce por lo que era y por lo que es, ha sido ejemplar”, recuerda Hernández. El cuartel Eras de las Torres es el otro gran problema del barrio. Los vecinos lo ven como “un terreno perdido” que podría albergar desde un polideportivo a pistas de ocio o parques..., pero sin embargo ahí está, abandonado, y para colmo la maleza provoca que sea un nido de ratas e insectos, aunque tras mucho denunciar esté ahora desbrozado gracias al Ayuntamiento.

DemandasEl principal quebradero de cabeza actual de la asociación está en dos construcciones abandonadas que se esconden en la trastienda del barrio. Una urbanización de la calle HernandoSoto se quedó a medio construir y ha sido denunciada por los vecinos al ser objeto de ocupas, vandalismo e incluso fuegos entre los escombros que acumula. Las paredes fueron tapiadas por seguridad pero de nuevo asoman cavidades hechas por la gente que accede. Otra obra en peores condiciones y que genera una mayor alarma está a dos minutos andando, en la misma calle haciendo esquina con Núñez de Balboa. Es un conjunto de bloques de dos pisos de ladrillo cuya zona subterránea que habría sido un aparcamiento está totalmente inundado de agua, lo que representa no sólo un peligro para cualquier niño que jugando deje caer la pelota, sino un foco de insalubridad. Cualquier día lamentarán una desgracia, eso denuncian los vecinos con pesar.

SeguridadAl margen de estos problemas se sienten seguros en el barrio, echando en falta más presencia policial aunque cuando se les llaman acuden. Hay que recordar que el barrio engloba puntos como el Convoy y 15 de Junio, que históricamente la población en general de la ciudad ha vinculado con el tráfico de drogas pero que en los últimos años no ha sido protagonista de noticias al respecto y ahora en esas casas quedan muchos vecinos mayores que más bien sólo encuentran dificultades por vivir entre aceras rotas, escaleras con pasamanos oxidados o rampas para minusválidos que son auténticas trampas para caídas. Virgen del CarmenPara Pescadores la festividad de la Virgen del Carmen es especial. Un día después de la celebración oficial, el 16 de julio, el barrio conmemora la fecha. La procesión es una tradición que supera el medio siglo de existencia con más de 70 costaleros. El itinerario parte de la iglesia a las 18:00 y desfila por Victoria Eugenia, recorre el Convoy y la mayoría de las calles, e incluso se embarca para dar un paseo por la Bahía. Coincide con la celebración de la velada, otra de las grandes tradiciones de Algeciras que mantienen como barrio. El último domingo los vecinos sacan su comida a la calle y se vota por la más animada, con premio incluido en forma de imagen de la Virgen.

A pie de calleLa maleza que brota en las aceras y el escaso cuidado de las zonas comunes es la carta de presentación del barrio. Las peticiones continuas para colocar un semáforo en Victoria Eugenia dio sus frutos, lo cual es de agradecer. Pero son múltiples las carencias a simple vista con contenedores sin tapa. La “joya de la corona” está entre Núñez de Balboa y Virgen de África con unas escaleras junto a una obra abandonada llenas de maleza, basura convertidas en un símbolo de las barreras arquitectónicas. HistoriaLa historia de Pescadores tiene para largo. Antes de lo que es hoy formaba parte del cortijo Eras de las Torres. Años antes albergó un centro de reclusión de presos políticos. El cuartel nació tras la Guerra Civil. El barrio delimitaba al levante con el paseo llamado Reina Victoria Eugenia y también había propiedades de la familia Larios, donde hoy se encuentran los juzgados de lo Penal. En los terrenos donde se ubicó Garavilla hubo intentos de crear un balneario. En la construcción del barrio tuvo también mucho que ver Rafael Montoya, presidente de la cofradía de Pescadores, que consiguió que se cedieran los terrenos para que los marineros pudieran comprarlos y hacer sus casas. Como curiosidad el primer destino como maestro del poeta malagueño Manuel Fernández Mota fue el colegio Elcano.