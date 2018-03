Personal municipal evita que el colegio sin techo siga anegándose

Personal del Ayuntamiento de Algeciras, perteneciente a la empresa de limpieza Algesa y la brigada de mantenimiento de colegios de la Delegación de Educación, ha trabajado durante todo el fin de semana en el CEIP Andalucía (que sigue sin techo) para intentar minimizar los efectos de las lluvias que siguen cayendo sobre la ciudad.

Según informó la concejal responsable de este departamento, Laura Ruiz, estas labores obedecen al acuerdo adoptado esta semana en el transcurso de una reunión de coordinación presidida por el alcalde, José Ignacio Landaluce, y en la que estuvieron presentes tanto Ruiz como técnicos de la Junta de Andalucía, de Algesa y de Educación.

En este encuentro se puso de manifiesto, una vez más, la honda preocupación institucional por el estado en el que se encuentra el colegio, que carece de techumbre a consecuencia de los efectos de uno de los pasados temporales.

Así, y ante la persistencia de las precipitaciones, el personal municipal está retirando todo el agua caída al objeto de que no se filtre a la planta inferior del centro educativo, y pueda causar más daños.

Ruiz indicó que hasta que no mejore el tiempo y se seque el forjado actual, la Junta no podrá acometer la reparación del techo, por lo que el Consistorio mantendrá activados todos los planes de trabajo en tanto no mejoren las condiciones climatológicas.