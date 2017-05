Pendientes más de 200 alegaciones en el concurso de 142 plazas en Algesa

La concejala María José Jiménez ha registrado un escrito dirigido al alcalde, José Ignacio Landaluce, en el que le solicita que suspenda el concurso de Algesa para evitar al Ayuntamiento reclamaciones futuras de indemnizaciones. La edil destaca que el proceso en curso para la provisión de 142 plazas en la empresa municipal de limpieza ha recibido más de 200 alegaciones de participantes que se han quedado sin respuesta y considera que son recursos con fundamento como para que les den la razón en los juzgados.

El concurso tiene su origen en un requerimiento de la Inspección de Trabajo de 2015, cuando instó al Ayuntamiento a convertir en fijo al personal eventual que encadenaba contratos en puestos estructurales de la empresa. La asignación de las plazas tiene en cuenta el tiempo ya trabajado en Algesa como factor de puntuación principal. Jiménez detalló que las listas definitivas salieron el pasado lunes.

"Se han quedado sin responder las más de 200 alegaciones a las puntuaciones y exclusiones de las listas provisionales, así que la suspensión se hace necesaria para no lamentar situaciones de carácter irreversible, porque antes de adjudicar plazas deberían resolverse todas las controversias jurídicas", expresó la concejala.

En el escrito al alcalde, firmado como edil de Algeciras Sí Se Puede, resalta que la suspensión evitaría "demandas por discriminación y reclamaciones futuras de indemnizaciones que al final debería afrontar el Ayuntamiento de Algeciras con cargo a su presupuesto".

Jiménez explicó que le constan casos de trabajadores de Algesa cuyos puestos están reconocidos por sentencia judicial o que son indefinidos no fijos que se han visto fuera de los admitidos. La edil advierte de que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina que son situaciones (despedidos porque la plaza que ocupaban está en la lista de un concurso y no son ellos quienes se las quedan) con derecho a indemnización.

La concejala ya presentó en abril una demanda de impugnación de las bases del concurso ante el Juzgado de lo Social, el cual todavía no se ha pronunciado. Arguyó doce motivos de nulidad o anulabilidad, uno de ellos que no se ha fijado un criterio por el que se han convocado unas determinadas plazas en Algesa y no otras cuando las personas que las ocupan se encuentran en la misma o similar situación.