"Paco de Lucía es una figura universal, pero creo que hemos perdido el momento"

La algecireña Magda Bellotti es de esas personas que atrapan y convencen en su afán por acercar el mundo a la cultura. Galerista desde hace casi 35 años, empezó rompiendo esquemas artísticos en Algeciras con su galería, fundada en 1982, y se marchó en 2001 para seguir creciendo en Madrid. No dejó atrás su ciudad creando la asociación AlCultura. El arte es una cuestión de supervivencia y ella es toda una heroína.

-Empecemos por lo básico. ¿Cómo distingue usted una buena obra de arte de una mediocre?

-Es muy difícil, no hay una regla, pero los que llevamos mucho tiempo lo detectamos rápidamente. Realmente no hay un objeto físico, a veces hablamos de obras que no son tangibles, hay que ligar esa obra en un contexto global. Hay muchos factores que influyen.

-¿Cuál es su percepción del movimiento cultural?

-Hay una actividad increíble a pesar de que no hay ninguna galería de arte como tal, no sólo en Algeciras. Me consta que en La Línea hay un grupo de artistas trabajando maravillosamente. En Algeciras, prueba de ello, fue la inauguración en AlCultura de Entre la necesidad y el oficio. Hoy en día se puede ser artista en cualquier parte del mundo con las redes sociales.

-¿La programación cultural depende de la educación cultural o de la oferta?

-Las dos cosas. En la medida que hay demanda de público se generará. El problema es que si no hay demanda es muy difícil llegar, pero existe cuando hay buenas ofertas, con lo cual es el pez que se muerde la cola. El problema es cuando avanzas en un programa cultural y ves que no hay receptores. Pero sí que es cierto, por la experiencia de AlCultura, que cuando ofreces un buen programa la gente no es tonta y eso tiene respuesta.

-Al hilo de la pregunta anterior. ¿Considera que hay buenos gestores culturales?

-Hay una serie de colectivos que están funcionando muy bien como por ejemplo UFCA en Algeciras o Macarena Alés en La Línea, que está haciendo un trabajo increíble. Nando Argüelles también está desarrollando un proyecto muy interesante, primero en Sotogrande y ahora en Tarifa. Hay gente que se está moviendo y muy bien además, lo que falta son medios económicos.

-¿En qué nivel cultural anda Algeciras?

-Creo que es bastante alto pero no se expande. Hay una elite de personas, no social o económica sino intelectual, interesadas en la cultura en sus muchas manifestaciones. Y eso lo vemos en AlCultura, pensamos en cómo implicar más a otros estratos de la sociedad, y no tiene que ver con el tema económico. Es cierto que en una ciudad del porte de Algeciras, frontera con África, que no ha tenido teatro hasta hace muy poco y sin apenas librerías...que adolezca de toda esta infraestructura que es mínima en cualquier ciudad, dice muchas cosas. Poco a poco se está intentando remediar, pero el teatro Florida necesita una buena programación y de nivel, porque para eso está y se ha invertido mucho dinero.

-Por su respuesta se entiende que considera que el Florida está infrautilizado.

-Absolutamente. Es evidente que en el teatro se podrían hacer miles de cosas y además que casi no cuestan dinero, como por ejemplo proponer ópera fantástica en tiempo real, como se hace en Europa, o hacer buen cine los días que no hay nada. Vamos a ser creativos, hay que asociarse con Málaga, Cádiz, Sevilla, traer buenas compañías de teatro.

-Su amplia trayectoria le convierte en una voz referente. ¿Podría decirme qué opina de la oferta museística de la comarca?

-El espacio de Luis Ortega Bru en San Roque está precioso, aún no he estado en el nuevo Museo Cruz Herrera en La Línea, pero sí he visto el nuevo de Algeciras y me sorprendió muy gratamente, es un espacio que se ha restaurado muy bien. Pero todo esto no sirve si no hay un presupuesto que permita hacer una programación adecuada. Debe haber una dirección con una línea expositiva y que haya una continuidad de nivel. Estoy muy harta de que se gaste muchísimo dinero en grandes contenedores, como el gran Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba. Ha costado una fortuna y ahora no tiene casi nada de presupuesto. Prefiero ir poco a poco. Hay que crear el hábito, eso crea sociedad y genera riqueza económica directa y espiritual, pero eso hay que hacerlo con dinero y cabeza.

-¿Para Algeciras sería un revulsivo cultural y turístico crear el Museo Paco de Lucía?

-(Reflexiona unos segundos antes de arrancar la respuesta) La gran desgracia fue que Paco se fue antes de tiempo. Nunca he entendido cómo en vida no se creó un gran centro en el que se impartieran clases de guitarra, un centro documental con todo lo que tiene que ver con la cultura flamenca y la guitarra, que hubiese sido un sitio que a nivel internacional cualquier persona del mundo entrando en la red hubiera tenido información necesaria. Se debería haber creado una gran escuela de enseñanza donde muchos niños que están por ahí por las barriadas, haciendo lo que no deben, hubieran sido derivados y se les hubiese enseñado que eso es una gran cultura. Se debería haber hecho en la avenida de La Cañá y que él hubiese ido cada año a impartir clases magistrales y que se hubiera traído a sus grandes amigos guitarristas.

-¿Entiende que se está actuando tarde con Paco de Lucía?

-Creo que se ha perdido la oportunidad porque hacer eso que se quiere hacer -un museo y centro documental- cuesta mucho dinero, pero ya sin él no sé cómo se hará. Paco de Lucía es una figura universal, pero creo que hemos perdido el momento. Para llevarlo a cabo debería todo el mundo ponerse a trabajar y que alguien con mucho talento y muchos contactos lo liderase, que pudiera llevarlo a cabo en su memoria porque cualquier otra cosa que se haga me parece que se queda en pura anécdota. Lo importante es que eso que Paco creó sirva para sacar del atolladero a muchos niños y jóvenes.

-Defiende con gran pasión sus ideas. ¿Si pudiera ponerse en la piel de una responsable política cuál sería su primera decisión?

-Para empezar reuniría a toda la gente que se dedica a la cultura. Si tuviera un cargo de responsabilidad pública lo primero que haría sería sentar en una mesa a toda la gente que está haciendo algo por la cultura y hacer un diagnóstico y, a partir de ahí, buscar las curas.

-Ya sé lo pregunté hace años, pero insisto. ¿Le llama la política?

-¿Con qué partido? (Bromea). Me han llamado, pero soy muy independiente y siempre lo he sido. Pero sí que sabría hacer muchas cosas y las haría.

-Usted apostó por Algeciras y abrió su galería en 1982 pero tocó techo y en 2001 decidió marcharse a Madrid. ¿Se atrevería a abrirla de nuevo en su tierra?

-Si, a medida que te haces mayor tiendes a volver al sitio donde naciste y nunca he desechado la idea de abrir un espacio en Algeciras de nuevo, sería un espacio mucho más loco y abierto. Lo que pasa es que la crisis sigue avanzando inexorablemente.

-AlCultura simboliza su vínculo infranqueable con Algeciras. ¿Nació por necesidad de cubrir los vacíos dejados?

-Evidentemente. Cuando me fui de Algeciras todo el mundo venía lamentándose. Llegó un momento en el que dije: 'No vale más lamentarse, o pasas a la acción o te callas'. Pensamos en dar un paso adelante y ahí surgió. Hablé con Juan José Téllez y me dijo que para adelante. Un 28 de diciembre tiré de agenda y convoqué a la gente y se llenó la Cámara de Comercio. Me llevé de Madrid los estatutos hechos. Era como volver a las barricadas, el nombre de AlCultura lo dio José María Sánchez-Verdú. Se votó la junta directiva y me tocó ser presidenta.

-El poso de la crisis se ha cebado con la cultura. ¿Cómo ha afectado el 21% de IVA Cultural?

-Una obra de arte que no puede ser vista por el espectador casi que no existe. Si ese círculo no se completa la obra se queda coja, por eso es tan importante que haya espacios expositivos. Cualquier obra de arte tiene un precio de mercado y si le añades un 21% de IVA estás penalizando todo el sistema del arte, desde la pura creación hasta los transportistas, imprenta o comisarios...es un mundo inmenso. El IVA tiene que ser muchísimo menor y parece que están entrando en eso.

-¿Es vital el mecenazgo?

-El privado debe ser fundamental. No podemos estar siempre pensando que el papá Estado tiene que subvencionar todo. La sociedad civil tiene que dar un paso adelante y tiene que implicarse, no puede pensar que tiene que llegar una administración que te resuelva la papeleta. En la comarca hay grandes empresas y existe la responsabilidad social compartida y cualquier empresa que se precie revierte sus ganancias en la sociedad y eso es una cosa que en España no se ha entendido. Ya es hora de que lo comprendan las grandes empresas.

-Y además está el 1% Cultural.

-Ese es otro tema que las administraciones de la zona no saben gestionar. Es una cantidad de dinero increíble que se pierde. Las grandes empresas generan un 1% cultural potentísimo y la Ley de Patrimonio dice que debe revertir en la comunidad que lo genere. No llega porque para gestionar eso hay que trabajar mucho y hacer mucho papeleo.

-¿Se debería mirar más a Gibraltar?

-Tenemos que acercarnos y aprender todo lo bueno que ellos tieneny ellos de nosotros. Ahora mismo estoy con un proyecto expositivo de cuatro artistas de Gibraltar en Madrid y estoy segura que tendré todo el apoyo del Gobierno de Gibraltar para poder llevar esa exposición. Hay muchos esponsores privados en Gibraltar que dan dinero para la cultura, para festivales de cine, danza, literarios...y eso revierte en la buena imagen que proyecta la empresa.

-¿Qué peso tiene España en el mercado mundial del arte?

-Hay estadísticas y son mínimas, no contamos nada a pesar de que tenemos unos artistas absolutamente buenísimos. No contamos porque los artistas españoles que están triunfando tienen el mercado fuera. El mercado nacional sigue siendo muy pequeño, hay grandes coleccionistas españoles, pero es minoritaria y para que contemos en el mercado internacional tendríamos que multiplicar por diez esa gente y sólo para empezar a entrar en las estadísticas.

-Las galerías son trampolines del arte. ¿Cuál es el futuro?

-Subsistimos trabajando muchísimo, reduciendo personal, metros expositivos y costes de las exposiciones. Una de las cosas que está pasando es que no hay un solo modelo de acercar el arte al público. Antes el modelo eran las galerías y ahora, de repente, los propios artistas se están organizando y abren sus estudios y comercian. Se usan pisos, almacenes, cualquier sitio sirve. Ahora mismo todo es móvil, no hay reglas establecidas, es todo mucho más ágil. La galería tal y como hasta ahora ha funcionado ha terminado, las galerías deben evolucionar, el espacio físico va a ser algo mucho más fluctuante.

-¿Qué se mueve en el arte contemporáneo actual?

-Siempre hay artistas buenísimos. El arte se ha convertido en una reflexión filosófica, a veces las exposiciones son textos, casi ya no hay materia. Alude a otro tipo de percepción. Ya no hablamos de representación o abstracción, la gente más joven habla de piezas sonoras, gustativas, olfativas...El arte siempre ha estado ligado a los nuevos conocimientos científicos, pero ahora mucho más y es mucho más asequible porque la tenemos en la red. En las escuelas de Bellas Artes se intentan mezclar con otras facultades de Biología o Física y abre a unos nuevos mundos.

-Hablando de enseñanza. ¿Qué opina del estado de la Escuela de Arte?

-Se me cae la cara de vergüenza porque el edificio es un Premio Nacional de Arquitectura. Es una maravilla, una escultura inmensa. Por fin hay dinero y se restaurará íntegramente. Pienso que está infrautilizado, debería estar activo, que la gente fuese y se hiciesen exposiciones. Pero los espacios deben estar climatizados, sino no se puede dar ninguna exposición decente.

-El Campo de Gibraltar posee grandes referentes del arte como Guillermo Pérez Villalta o Chema Cobo... ¿Se está cuidando la cantera?.

-Realmente lo que surgió con Pérez Villalta, Cobo, Antonio Rojas e incluso Evaristo Bellotti fue una cosa totalmente extraordinaria. Además tuvieron mucha suerte porque vivieron ese momento político y social en el que se arropada y se necesitaba a los artistas. Ahora mismo la gente joven lo tiene mucho más difícil porque no hay apoyos privados ni públicos.