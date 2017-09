Sin proyecto de Paco de Lucía, sin titularidad de La Unión y sin moción sobre Algesa

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ya lo dio a entender el pasado jueves, cuando recibió en el Ayuntamiento al delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Juan Luis Belizón, y ayer lo dijo con claridad. Señaló que el Ayuntamiento desconocía que tenía que presentar un proyecto para que se pueda firmar el convenio de colaboración que permita construir el centro de interpretación dedicado a Paco de Lucía. Será financiado por fondos europeos que aportará la administración autonómica.

El regidor indicó que se enteró cuando se lo comunicó el propio consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, el pasado 14 de septiembre y que se lo ratificó Belizón una semana después. Landaluce agregó que, por lo tanto, el Ayuntamiento se pondrá manos a la obra ahora. Enfatizó que no se ha tratado de ninguna dejación de responsabilidades.

Una sorpresa de la sesión plenaria de ayer fue que el concejal de Urbanismo, Diego González de la Torre, afirmó que no está clara la titularidad del centro de mayores La Unión. El delegado municipal expuso que es el motivo por el que la renovación de la sede de estas personas de la tercera edad no puede ser incluida en los proyectos que se financien con el Plan Invierte de la Diputación de Cádiz y la razón por la que no se ha actuado en las instalaciones.

La declaración fue recibida con perplejidad e indignación por la oposición, puesto que en el pasado se han aprobado varias mociones por unanimidad en las que el gobierno local se comprometía a realizar las obras.

Por otra parte, la concejala no adscrita María José Jiménez presentó una moción (no recogida en el orden del día inicialmente) que reclamaba una comisión de investigación sobre la empresa de limpieza, Algesa, a propósito del encausamiento de tres de sus directivos por supuesto delito contra la propiedad industrial. Solo Jiménez y los dos concejales de Izquierda Unida apoyaron que se debatiera y votara.