El PSOE señala que el puerto necesita que la energía extra esté garantizada todo el año

El diputado socialista Salvador de la Encina ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que consulta al Gobierno cuándo podrá tener el puerto garantizado sin cortes el aumento de energía que va a empezar a recibir pronto. De la Encina recalcó que los planes de expansión y empresariales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) no podrán ser desarrollados por completo hasta que el refuerzo de potencia deje de estar al albur del mantenimiento de la red o de hipotéticas averías.

El diputado ha presentado una pregunta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la que cuestiona por qué no se ha realizado todavía la obra que blindará el suministro (la conexión entre las subestaciones de El Cañuelo y el Pinar del Rey). El socialista señaló que ni siquiera tiene aún la autorización ambiental.

Asegura que los planes de expansión de la APBA seguirán estando afectados

Para De la Encina la falta de garantías de un suministro permanente relativiza la importancia del aumento de energía del que va a empezar a gozar el puerto después del verano, según lo previsto. El diputado señaló que Endesa ha remitido un escrito a la APBA en el que señala que debe aceptar la interrupción de este flujo eléctrico extra durante cuatro semanas al año para mantenimiento y las incidencias que se puedan registrar por posibles averías. No obstante, desde Red Eléctrica, encargada de la red de transporte, se remarca que esa interrupción no tendría por qué hacerse efectiva en el primer año en la línea, puesto que al ser nueva no necesitaría mantenimiento.

Para De la Encina es inaceptable que el puerto algecireño tenga que funcionar de esta manera después de haber invertido 38 millones de euros en el proyecto.

El socialista además criticó al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por anunciar la pronta llegada de más energía al puerto sin mencionar los inconvenientes y condicionantes a las que por el momento se verá sometida.