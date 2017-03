El PSOE reclama aclaraciones sobre el accidente mortal del Carnaval

El grupo municipal socialista informó ayer de que ha registrado más preguntas y ha solicitado nueva documentación para que el equipo de gobierno aclare las circunstancias del accidente mortal que se produjo durante el pasado concurso de agrupaciones del Carnaval Especial. El PSOE ya solicitó explicaciones hace varios días y ha añadido más cuestiones que quiere precisar.

Ciudadanos comunicó el lunes que ha pedido información sobre el plan de emergencia del teatro Florida y acerca de qué medidas se adoptarán en el futuro para evitar que sucesos de esta naturaleza puedan volver a ocurrir.

Ciudadanos ya registró varias preguntas el lunes. El gobierno local sigue sin manifestarse

Los grupos municipales de Algeciras Sí Se Puede y de Izquierda Unida también tienen previsto demandar información al equipo de gobierno del PP sobre qué pudo acontecer para que el joven Alberto Escalona perdiese la vida tras caer al foso del teatro. Estas formaciones no lo han hecho todavía porque entienden que aún no es el momento debido a que el accidente aún es reciente.

La oposición, en resumen, quiere que se esclarezcan todos los detalles y que se lleven a cabo las actuaciones que se puedan considerar.

El equipo de gobierno tampoco se manifestó ayer sobre el caso. No ha expuesto todavía si está investigando lo ocurrido o lo hará y las conclusiones a las que haya podido llegar.

"Ni podemos ni debemos dejar de analizar lo que pasó en el teatro. Nos preocupa la seguridad de todos los usuarios durante todo el año y el lamentable accidente ocurrido ha dejado a las claras que hay que revisar algunos protocolos y tomar algunas decisiones", expresó ayer el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"Sorprende que el gobierno local del PP con Landaluce al frente no haya hecho después de lo ocurrido ninguna reflexión pública sobre la seguridad en el Florida y en los eventos públicos. Estamos acostumbrados a escuchar las valoraciones del PP sobre lo bien que lo hacen en todas y cada una de las fiestas. Ayer tampoco faltaron las reflexiones de la delegada de Feria y Fiestas, pero Landaluce ha impuesto la ley del silencio sobre lo ocurrido en el Florida", criticó el socialista.

Para Silva, "sobre la seguridad en el teatro la delegada de Cultura no puede ni debe estar callada, sobre la organización del concurso la delegada de Feria y Fiestas no debe estar callada y sobre el desprecio a Protección Civil y sus voluntarios el delegado de Protección Civil no debe estar callado". "Y quien menos puede estar callado es el alcalde, que por responsabilidad no puede ni debe pasar de puntillas tras lo ocurrido en el Florida durante el concurso de agrupaciones", añadió.

El portavoz municipal del PSOE detalló que su grupo ha solicitado nuevos datos y documentación. Los socialistas piden al equipo de gobierno información sobre las actuaciones del servicio de Protección Civil realizadas durante 2016 y los meses de 2017 en eventos públicos celebrados en Algeciras e instalaciones municipales; los planes de utilización del servicio de Protección Civil en lo que resta de año tanto en eventos públicos como en instalaciones municipales; y "los motivos por los que no se viene usando este servicio en los concursos tradicionales de la ciudad, especialmente en los de Navidad y Carnaval así como en otras actividades públicas en las que participan masivamente los ciudadanos".

El PSOE también ha reclamado una copia del convenio por el que se cede el teatro Florida para la organización del concurso de agrupaciones del Carnaval a la asociación carnavalesca local y se interesa por "qué medidas piensa adoptar el gobierno local en el teatro Florida y para todos los eventos tras el accidente ocurrido durante el pasado concurso".

"Creo que compartiremos que resulta absolutamente extraño que se nos diga que la responsabilidad sobre la organización del concurso recae en una asociación cuando estamos viendo que las bases del concurso llevan el membrete municipal, que la solicitud de participación en el concurso llevan membrete municipal, que hay un servicio de venta de entradas y de portería que gestionan trabajadores municipales, unos tramoyistas que son trabajadores municipales y así podríamos seguir. Dejemos que los documentos hablen por sí mismos", declaró Silva.

El concejal socialista Fran Fernández manifestó que en los mandatos del PSOE en los concursos había seis voluntarios de Protección Civil presentes, dos en los exteriores y cuatro dentro, además de una ambulancia. Fernández denunció que el gobierno local del PP está dejando de lado este servicio.