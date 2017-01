El PSOE dice que 23 mujeres de la ayuda a domicilio no han renovado su contrato

El PSOE informó ayer que el cambio de empresa concesionaria en el servicio de ayuda a domicilio, que ha empezado con el año, ha supuesto la no renovación del contrato a 23 de sus empleadas. "Estamos ante uno de los asuntos turbios del gobierno municipal. Landaluce ha convertido el servicio de ayuda a domicilio en un cortijo donde permite que se cometan irregularidades como pagar el aval mediante nóminas o los despidos a las mujeres, con algunas que suman más de cuatro años de antigüedad en el servicio, y ahora se cambia la empresa con su connivencia", afirmó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"Las promesas de normalidad que hizo el alcalde del PP, anunciadas en el pleno municipal, han quedado en otra falsedad más que se suma a la larga lista de sus compromisos incumplidos. No queremos pensar que se trata de una venganza contra un colectivo de trabajadoras que le ha dicho a su cara que les ha mentido todos estos años", añadió Silva.

Los socialistas anunciaron que trasladrán esta situación a la junta de portavoces convocada para esta mañana. "Landaluce solo quiere trabajadores sumisos y está sumando despidos en los servicios públicos que no tienen ninguna justificación económica. En ayuda a domicilio menos todavía, porque se concedió a la oferta más cara de las presentadas", señaló Fernando Silva. En su opinión, ésta es una consecuencia más de tener "concejales ausentes y ociosos", como la señora Paula Conesa, que ha convertido la delegación de Asuntos Sociales en una ventanilla de atención, sin políticas sociales propias que respondan a los problemas de los ciudadanos", dijo el portavoz.

"Queremos saber los términos del acuerdo de cesión de la concesión entre las empresas, la deuda que ha tenido que reconocer el gobierno del PP con ADL y cómo se garantizan los derechos de todas las trabajadoras en este cambio y la prestación del servicio", apuntó el socialista.

Por último, señaló que el alcalde de Algeciras falta a su propia palabra permitiendo que no se renueve a 23 trabajadores y le criticó que no está ofreciendo ninguna información sobre la marcha de una concesionaria marcada por "irregularidades que el alcalde del PP no ha querido investigar", concluyó.