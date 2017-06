El PSOE halla libros apilados en La Escuela y denuncia que están sin uso

El grupo municipal del PSOE denunció ayer el abandono de libros en un almacén de limpieza del edificio La Escuela, apuntando al desinterés del área de Cultura por poner a disposición de la ciudadanía el material, entre el que se encuentran algunas obras del escritor algecireño José Luis Cano. El concejal socialista Félix Duque criticó que "este hecho es una muestra más de la falta de cuidado que tiene el PP en la defensa del patrimonio algecireño".

El PSOE alertó que no solo "no se está protegiendo un material que se amontona en un almacén de limpieza de un edificio municipal, sin ponerlo además a disposición de la ciudadanía a través del servicio de biblioteca, sino que se está ofreciendo una imagen muy lamentable de abandono".

Duque señaló que no es sorprendente que el equipo de gobierno de la ciudad muestre tanto desinterés: "El PP no destaca precisamente a la hora de cuidar y defender el patrimonio municipal. La ausencia de proyectos firmes para ser ejecutados brilla por su ausencia, tal y como hemos denunciado en ocasiones anteriores los socialistas. A excepción de la restauración de la fuente de la Plaza Alta, que se hará además con el apoyo económico de la Diputación de Cádiz, no existen otras actuaciones con fechas concretas de ejecución".