El PSOE lamenta la "falta de gestión" de Landaluce en la venta del Cortijo Botafuegos

El Grupo Municipal Socialista lamentó ayer la falta de gestión del alcalde del PP en Algeciras, José Ignacio Landaluce, para reclamar el patrimonio natural de los algecireños cuando el Ministerio de Defensa insiste en la venta del Cortijo de Botafuegos.

"O no ha movido un dedo, o no le hacen ningún caso. No sabemos qué es peor, pero el resultado es que el Ministerio de Defensa sigue manteniendo su deseo de vender un terrero sobre el que el Ayuntamiento reclama 140 hectáreas que son de todos los algecireños", afirmó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva. "Los socialistas, cuando tuvimos responsabilidad de gobierno en Algeciras y en Madrid conseguimos paralizar los planes de venta de la finca Cortijo de Botafuegos, todo lo contrario que el Partido Popular, que demuestra su empeño en vender una superficie que está declarada monte público, protegido además por la Junta de Andalucía, que ha incluido la zona en el Parque Natural de Los Alcornocales", recuerda.

El Grupo Municipal Socialista reclama desde el pasado 9 de agosto del pasado año acciones judiciales y políticas del Ayuntamiento de Algeciras para conseguir la paralización de los planes de venta del Ministerio de Hacienda. Al día siguiente de hacerse pública esta petición, la junta de gobierno local aprobó el ejercicio de acciones administrativas, que se remitieron al director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa en octubre, cinco días antes de la subasta convocada que quedó desierta. La misma documentación también se remitió para su conocimiento a la Junta de Andalucía.

Los socialistas recuerdan también que están esperando información sobre los planes de venta de la antigua Comandancia de Obras por parte de Defensa.