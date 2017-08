El PSOE insta al gobierno local a invertir más en la puesta a punto de los colegios

El grupo municipal del PSOE emitió ayer un comunicado donde instó al gobierno local a invertir más presupuesto en los colegios de Algeciras. El partido de la oposición hacía referencia a la información publicada por este diario en el que la concejal de Educación, Laura Ruiz, informaba que sólo en mantenimiento se destinarían unos 12.000 euros durante el verano, sin contar las obras que asumiría a nivel de obras estructurales, que superan los 30.000 euros.

El PSOE explicó que planteó una pregunta escrita la pasada semana al equipo de gobierno en la que reclamaba información sobre en qué colegios están haciendo obras de mejora y puesta a punto para el próximo curso, qué obras se están haciendo y cuál es la inversión municipal. La concejal María Díaz, haciendo alusión a los 12.000 euros invertidos, declaró que "lamentablemente es tan escaso que no cubre ni un tercio de la demanda de los centros educativos. Nos encontramos de nuevo frente a la desidia política del PP". La edil socialista lamentó que la respuesta a la pregunta de su grupo municipal "la han dado en los medios de comunicación y no ha sido otra que la de atacar a la Junta de Andalucía".

Díaz recordó al alcalde, José Ignacio Landaluce, que la confrontación no mantiene los colegios: "Atacando no cumple usted con su responsabilidad y siendo su inversión prácticamente nula y su gestión nefasta pretende taparla atacando y sacando pecho cuando tendría que invertir lo que corresponde, no dar migajas". Los socialistas exigieron en el comunicado al alcalde que muestre a los ciudadanos la verdad, "que les responda a la pregunta escrita anterior de entregarles copia de las peticiones que le han hecho los colegios al Ayuntamiento por ser de su competencia".

Díaz afirmó que no va a sacar lo que han pedido los colegios que se les repare, se les adecente y se les cubra, "porque no dan los números expuestos, pregonan los cuatro parches que han tapado y ocultan las necesidades reales, cómo la de falta de conserjes, entre otras, que fue denunciada por el propio sindicato el pasado junio".