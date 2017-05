El PSOE exige la retirada de un tanque de una batea de la playa de Getares

El PSOE denunció ayer que desde hace más de un mes un tanque de flotación de las bateas mejilloneras permanece varado sobre la arena de Getares. El grupo municipal denunció que el abandono y la dejadez del PP con las playas de la ciudad "no tiene límite". La concejal socialista Francisca Pizarro, afirmó que "las playas no están a punto. En El Rinconcillo y Getares falta la apertura de las áreas de servicios de las Playas, faltan pasarelas, no hay servicio de socorrismo y un largo etcétera". El PSOE exige la retirada inmediata de los restos del temporal en Getares, así como la puesta a punto de las playas en el menor tiempo posible, y que cese o pida la dimisión de Segundo Ávila como delegado de Playas.