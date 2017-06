El PSOE denuncia que las playas continúan sin estar preparadas

El PSOE denunció ayer que las playas de Algeciras siguen sin estar a punto después de 21 días desde que comenzó la temporada oficial. El grupo municipal socialista afirmó que faltan contenedores, pasarelas de acceso a las playas y un tema importante como que no están preparadas las plataformas para discapacitados.

"A esta situación, un año más, se suman las denuncias de los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio mantenimiento por incumplimiento de condiciones pactadas también con el gobierno local", agregó.

"Es lamentable que el alcalde de Algeciras visite la playa de Getares y acepte la situación en la que se encuentra. Es decir, acepta la nefasta gestión del delegado de Playas, Segundo Ávila, una gestión que ha llevado el caos a los servicios de Playas, tanto El Rinconcillo como Getares y otras pequeñas calas", afirmó la concejala socialista Francisca Pizarro.

"Más de 20 días después de comenzar la temporada el alcalde no puede decir que las playas están a punto y que las piedras no se pueden quitar porque Medio Ambiente no lo permite, cuando cualquier persona que visite estas zonas pueden comprobar todas nuestras denuncias y la de muchos ciudadanos que lo hacen en las redes sociales", ahondó el grupo socialista.

"A fecha de hoy en el acceso central de Getares no hay pasarelas, no existen contenedores junto a algunas pasarelas (las pocas que hay), y lo más grave aún es que las personas con movilidad reducida no pueden acceder de ninguna de las formas a la orilla", reiteró.