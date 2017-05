El PSOE denuncia que las playas no estén aún a punto pese a la gran afluencia de bañistas

El grupo municipal del PSOE ha vuelto a poner sobre la mesa el mal estado que presentan las playas de Algeciras a estas alturas del año. En un comunicado los socialistas denunciaron ayer que el gobierno del PP vuelve a retrasar la puesta a punto de las playas, pese a que con la llegada del buen tiempo los algecireño acuden a El Rinconcillo y Getares y un año más "nos las encontramos sin una puesta a punto". De hecho en la jornada de domingo la afluencia fue notable, sólo había que observar las papeleras del paseo marítimo de Getares, colmadas de restos de basura.

La concejal del PSOE, Francisca Pizarro, denunció que este pasado fin de semana muchos algecireños se han llevado la "desagradable sorpresa" de que las playas no estaban preparadas para la gran avalancha de usuarios: las áreas de servicios no han estado abiertas, las pasarelas de acceso aún no están colocadas, el personal de Protección Civil tampoco está en las playas, entre otros inconvenientes.

"Parece que estamos viviendo el día de la marmota desde hace seis años", sostuvo Pizarro, ya que aseguró que desde que gobierna el PP lo denuncian cada año. "No es de recibo que los algecireños que no pueden desplazarse a otras playas cercanas año tras año no tengan la posibilidad de disfrutar del litoral de su ciudad a pesar de los impuestos que pagamos en Algeciras", tachando de "nefasta" la gestión del concejal de Playas, Segundo Ávila.

El socialista recordó que el verano empieza el 21 de junio pero los algecireños "no podemos esperar a esas fechas para tener unas playas acondicionadas, las áreas de servicios abiertas y la seguridad que proporciona tener Protección Civil en las playas", por lo que instó al Consistorio a reaccionar.